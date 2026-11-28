Familiares, amigos y productores participaron en una misa en Sortová para recordar a las dos estadounidenses asesinadas el 14 de noviembre en El Mamey.

Boquete, Chiriquí/Entre lágrimas y recuerdos de una vida vinculada al campo y a su comunidad, familiares, amigos, residentes y productores se reunieron en la iglesia María Auxiliadora de Sortová, en Bugaba, para honrar la memoria de Evelyn Bishop y Desiree Williams y pedir la aprehensión y el castigo de los responsables de sus muertes.

Durante la misa, quienes conocieron a Bishop la recordaron como una mujer alegre, dedicada a la producción de cacao y otros productos agrícolas. Había vivido durante muchos años en Sortová, donde su trabajo inspiraba a moradores y mujeres de la región.

El encuentro también estuvo marcado por el reclamo de justicia por el doble crimen que conmocionó a la comunidad.

El crimen ocurrió en El Mamey

Las dos ciudadanas estadounidenses fueron asesinadas dentro de su propiedad la noche del sábado 14 de noviembre, en el sector de El Mamey, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro individuos habrían ingresado a la residencia y les ocasionaron la muerte.

El fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, confirmó que las víctimas tenían entre 60 y 70 años.

En Sortová, quienes compartieron con Bishop mantienen presentes su alegría y su dedicación al trabajo agrícola, mientras esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y que los responsables respondan ante la justicia.

Con información de Iván Saldaña.