La leyenda del boxeo panameño y su hijo se encontraban en el aeropuerto de Los Ángeles cuando un sismo sacudió las instalaciones, provocando temor y retrasos en las operaciones.

Panamá/El legendario boxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán y su hijo Robin Durán vivieron momentos de angustia en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que un temblor sacudiera el aeropuerto en el que se encontraban, cuando se disponían a tomar un vuelo tras cumplir con una actividad relacionada con el boxeo junto a otra figura histórica del pugilismo, Sugar Ray Leonard.

Fue el propio Robin Durán quien relató lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde describió el susto que ambos experimentaron mientras permanecían en las instalaciones aeroportuarias. Según su narración, el movimiento se sintió con fuerza y provocó que el techo comenzara a sacudirse.

“Aquí en el aeropuerto de Los Ángeles ya acaba de temblar, no sabemos la magnitud porque no tenemos información. Lo peor es que aquí no hay para dónde evacuar. Nos asustamos poco, papá”, comentó inicialmente Robin, aunque posteriormente dejó claro que el temor fue mucho mayor.

“Mucho, por Dios, que sí tembló. Yo me asusté porque no es la primera vez que te pasa esto casualmente aquí en Los Ángeles. Me estaba cagando de miedo”, expresó, al recordar el momento junto a su padre.

Robin explicó que ambos se encontraban debajo de una estructura cuando comenzó el movimiento sísmico, mientras se dirigían hacia el avión que los esperaba. La situación se volvió más inquietante al observar cómo el techo se movía durante el temblor.

“Mi papá y yo veníamos de aquí para llegar a la tremenda meta del avión, esperándonos. Y justamente ahí, estábamos ahí debajo, fue cuando nos agarró el temblor. Y todo el techo empezó a sacudirse”, relató.

El temblor provocó demoras en el aeropuerto

La situación también afectó las operaciones aeroportuarias. En un anuncio dirigido a los pasajeros, se informó que los vuelos sufrirían retrasos adicionales debido a otro movimiento sísmico y a la necesidad de realizar inspecciones en las pistas.

“Informarles que vamos a tener una demora adicional debido a que tuvimos otro temblor hace unos cinco minutos aproximadamente. Se han demorado nuevamente las operaciones en el aeropuerto debido a que tienen que hacer inspecciones de pista”, se escuchó en el aviso.

Robin Durán indicó que estaría compartiendo nuevas actualizaciones sobre lo ocurrido, mientras él y su padre aguardaban información sobre la reanudación de las operaciones.

El episodio dejó un susto para dos figuras muy conocidas del boxeo panameño, quienes, luego de una jornada vinculada al deporte, se encontraron inesperadamente en medio de una situación de incertidumbre en el aeropuerto de Los Ángeles.