Manos de Piedra se reencontró con su viejo rival en el Pechanga Resort Casino y recordó una amistad que nació después de tres peleas históricas.

Panamá/No fue una conferencia cualquiera. Roberto "Manos de Piedra" Durán y Sugar Ray Leonard, dos de las grandes leyendas del boxeo de los años 80, volvieron a compartir escenario en el Pechanga Resort Casino, y el panameño dejó claro desde el primer minuto lo que significa para él estar junto a su antiguo rival.

"Para mí es una cosa muy muy importante, porque como yo no vivo aquí, no pienso que en Estados Unidos, aquí no solamente a Roberto Durán, sino a Sugar Ray", dijo Durán.

De rivales a amigos

La relación ya no es la de 1980, la de Montreal o la del "No Más". Hoy es una amistad de verdad. "Bueno, Sugar Ray lo ve todos los días, pero a mí no. Así que estoy contento de estar acá con Sugar Ray y es mi amigo", aseguró Durán.

El panameño explicó por qué suele aparecer a su lado en este tipo de eventos: "Siempre cuando tiene eventos me manda a buscar y yo me siento feliz por eso". El traductor lo resumió en inglés para el público: aunque no se ven todo el tiempo, Leonard lo invita a la mayoría de sus eventos y Durán se siente muy agradecido de compartir escenario con él.

Su segunda vez en Pechanga

Durán contó que esta es su segunda visita al lugar. "Creo que estuve con Sugar Ray aquí hace mucho tiempo y me siento contento de estar por acá", dijo. Y con la sinceridad que lo caracteriza, explicó por qué disfruta venir: "Me siento feliz por acá porque me alejo un poco de Panamá".

Un rival en común: Floyd Mayweather

Si algo une a ambos, además de la historia, es que los dos coinciden en que, si pudieran enfrentar hoy a un peleador actual, ese sería Floyd Mayweather.

Tres peleas que marcaron una década

El momento quedó grabado en video: Durán y Leonard abrazados, riendo, con los puños en alto y levantando la mano juntos frente al público. Una escena muy distinta a la de sus tres combates, con saldo de dos victorias para Leonard y una para Durán.

La primera pelea, conocida como "La Reyerta en Montreal", se disputó el 20 de junio de 1980 en el Estadio Olímpico de Montreal, Canadá, con el título welter del CMB y de The Ring en juego. Durán se impuso por decisión unánime en 15 asaltos.

La revancha, "El No Más", se realizó el 25 de noviembre de 1980 en el Superdome de Nueva Orleans, con el cinturón welter del CMB en disputa. Leonard ganó por nocaut técnico en el asalto 8, a los 2:44.

La tercera, "Uno Más", llegó el 7 de diciembre de 1989 en The Mirage de Las Vegas, con el título supermediano del CMB en juego. Leonard ganó por decisión unánime en 12 asaltos.

De la rivalidad que marcó una época a una amistad que hoy los reúne en cada evento: Durán no vive en Estados Unidos, pero cada vez que Sugar Ray lo manda a buscar, llega feliz.