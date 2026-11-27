F1 | Opinión de Óscar Piastri: 'Red Bull es probablemente ahora el equipo a batir'
El australiano, de 25 años, es séptimo de la general de la actual campaña, en la que el prodigio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó campeón a principios de noviembre.
Lusail, Catar/Tercero el pasado sábado en el Gran Premio de Las Vegas, el australiano Oscar Piastri (McLaren) estimó este viernes en una entrevista con la AFP que la escudería Red Bull es actualmente la más fuerte del paddock.
En el inicio del fin de semana del Gran Premio de Catar, penúltima cita de la temporada de 2026, Piastri confía en poder progresar para estar en la lucha por el título en 2027.
El australiano, de 25 años, es séptimo de la general de la actual campaña, en la que el prodigio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó campeón a principios de noviembre.
Pregunta: ¿Era importante para usted regresar al podio, como consiguió en Las Vegas?
Respuesta: "Estuvo bien, era importante por varias razones. Primero que todo, porque resultaba agradable vivir de nuevo un fin de semana exitoso, hacía tiempo (su último podio se remontaba a Miami, a principios de mayo) que no lo conseguía.
"Y luego porque fue una carrera muy divertida. Comencé atrás (decimoséptimo en la parrilla de salida) y tuve que ir remontando al pelotón. Era ese tipo de situación en la que no tienes mucho que perder y fue muy divertido ir ganando tantas posiciones. Fue una carrera en la que disfruté y tengo la sensación de que piloté bien, de que controlé bien las cosas. No todo, pero al menos muchas cosas más que antes, así que fue importante".
P: En el coche de McLaren de este año, ¿qué es lo que ha hecho que su estilo de pilotaje haya sido menos eficaz que en 2026?
R: "Son varias cosas. Identificar el problema es lo que hicimos en la primera mitad de la temporada. Luego cambiar las cosas ha sido más difícil y nos ha llevado más tiempo de lo que esperábamos. Desafortunadamente, este año no hay muchas curvas que sean muy rápidas. Una de mis fortalezas en el pasado eran las curvas rapidísimas, así que esa ventaja se redujo un poco.
Luego está simplemente el estilo de pilotar que exige el coche de este año. Hay que ser muy agresivos, hay que forzar al coche a que haga lo que quieres. Antes no podías superar el límite, la sanción era importante. Este año casi hay que estar constantemente un poco por encima de él. Realmente no es la forma en la que me gusta pilotar".
P: ¿Cómo superó la decepción de haber perdido el título el año pasado?
R: "Los días posteriores al Gran Premio de Abu Dabi fueron complicados. Estuvo bastante bien tener un desafío tan importante esta temporada, sobre todo al principio del año, con la necesidad de adaptarse al nuevo motor. Tener este nuevo reto fue una buena manera de concentrarme en otra cosa.
De algún modo, viendo cómo ha transcurrido este año, casi habría sido más doloroso si hubiera ganado el año pasado. Las dificultades que he encontrado este año no tienen absolutamente nada que ver con la temporada anterior ni con intentar pasar página. Han estado casi exclusivamente relacionadas con la conducción".
Por el título en 2027 -
P: ¿Por qué decidió poner fin a su colaboración con su representante, el expiloto australiano Mark Webber?
R: "Simplemente era el momento, en nuestras dos trayectorias, de tomar caminos separados. Evidentemente, desempeñó un papel enorme al comienzo de mi carrera para llevarme a donde estoy. Obviamente por llevarme hasta McLaren, pero también por su experiencia como piloto y su propia carrera, que fueron muy, muy importantes para mí. Ahora tengo más experiencia y sencillamente era el momento adecuado".
P: ¿Cuáles son sus expectativas para la próxima temporada?
R: "Evidentemente, me gustaría poder volver a luchar por un campeonato. Es claramente lo que queremos hacer como equipo, y hemos progresado a lo largo de la temporada. Los cuatro mejores equipos se están acercando de nuevo. Mercedes empezó la temporada de una forma increíblemente fuerte y sigue siendo muy rápido, pero creo que Red Bull es probablemente ahora el equipo a batir.
Nosotros estamos luchando por ser el tercer equipo más rápido, lo cual no es exactamente donde queremos estar, pero de cara al próximo año todo se hace con la idea de luchar por un campeonato. No veo ninguna razón, a estas alturas, para apuntar más bajo".