La selección boricua dominó 99-76 en la segunda ronda del Grupo F de los Clasificatorios de América, impulsada por un contundente segundo cuarto.

Panamá/La selección de Puerto Rico se impuso con autoridad por 99-76 a Panamá en el Arena Roberto Durán, en la Ciudad de Panamá, durante la segunda ronda del Grupo F de los Clasificatorios de América para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

El conjunto boricua dominó gran parte del encuentro, controlando el marcador durante 38 minutos y 23 segundos y alcanzando una ventaja máxima de 27 puntos, en un partido donde la diferencia se hizo evidente a partir del segundo periodo.

Puerto Rico marcó la diferencia en el segundo cuarto

El primer cuarto presentó un duelo equilibrado, con Puerto Rico arriba por apenas 26-24. Sin embargo, los visitantes elevaron su intensidad en el segundo periodo y firmaron un contundente parcial de 30-13, que les permitió ampliar la ventaja y marcharse al descanso con mayor tranquilidad.

Panamá intentó mantenerse en competencia durante la segunda mitad, pero no logró revertir la diferencia. El tercer cuarto terminó 21-17 a favor de Puerto Rico, mientras que el último periodo concluyó empatado 22-22, sin que los locales pudieran recortar significativamente la distancia.

Ramses Melendez lideró la ofensiva boricua

Puerto Rico mostró efectividad en ataque, con un 54% de acierto en tiros de campo y un destacado 44.44% en triples. La principal figura del encuentro fue Ramses Melendez, quien encabezó la ofensiva visitante con 31 puntos, convirtiéndose en el máximo anotador del partido.

Por Panamá, Ezequiel Bell fue uno de los jugadores más destacados al aportar 16 puntos y 5 rebotes, con una efectividad del 85.71% en tiros de campo (6 de 7).

También sobresalieron Gil Atencio, con 13 puntos y 5 rebotes, mientras que Ricardo Lindo e Iverson Molinar sumaron 12 puntos cada uno. Molinar, además, repartió 5 asistencias.

Puerto Rico dominó los rebotes y la pintura

En las estadísticas colectivas, Puerto Rico también sacó ventaja en aspectos importantes del juego. Los visitantes capturaron 41 rebotes, frente a los 35 de Panamá, y repartieron 23 asistencias, una más que el conjunto canalero.

En la zona pintada, los boricuas consiguieron 44 puntos, mientras que Panamá acumuló 40, reflejando el dominio ofensivo de Puerto Rico en una noche en la que el equipo visitante impuso condiciones en el Arena Roberto Durán.