Los bomberos advierten que una sobrecarga puede afectar el circuito eléctrico y provocar que se active el interruptor de seguridad o, en situaciones más graves, generar un incendio.

Ciudad de Panamá/Con la llegada de la temporada navideña, los comercios comienzan a exhibir luces y decoraciones de diferentes colores y estilos para atraer a los compradores. Mientras algunos prefieren las tradicionales luces amarillas, otros optan por tonos azules o combinaciones de varios colores para adornar sus hogares.

Sin embargo, antes de instalar estas decoraciones, el Cuerpo de Bomberos de Panamá recomienda verificar las condiciones de las luces y las conexiones eléctricas para prevenir cortocircuitos e incendios.

Entre las principales recomendaciones está comprobar que los cables no estén quebrados o deteriorados, verificar que los equipos cuenten con certificaciones de seguridad y evitar sobrecargar las regletas y tomacorrientes.

Los bomberos advierten que una sobrecarga puede afectar el circuito eléctrico y provocar que se active el interruptor de seguridad o, en situaciones más graves, generar un incendio.

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Durante un recorrido de TVN Noticias por establecimientos comerciales, algunos compradores compartieron sus preferencias al momento de escoger las decoraciones. Una de las clientas aseguró que no tiene un color favorito y que disfruta de cualquier iluminación, siempre que tenga motivos navideños.

Las autoridades también recomiendan desconectar las luces antes de dormir o cuando las personas salgan de casa, especialmente si se utilizan árboles de Navidad artificiales, y mantenerse pendientes de cualquier anomalía en las conexiones eléctricas.

La prevención y el uso responsable de las decoraciones son fundamentales para disfrutar de las festividades sin poner en riesgo la seguridad de las familias.

Con información de Hellen Concepción