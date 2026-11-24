Mientras algunos ya tienen listo el árbol, quienes todavía no han comenzado a decorar pueden encontrar en los establecimientos una variedad de artículos navideños.

Ciudad de Panamá/Con la llegada de la temporada navideña, algunas familias ya comenzaron a decorar sus hogares y otras aprovechan las promociones en los almacenes para adelantar sus compras y evitar concentrar todos los gastos en diciembre.

Sharyn es una de ellas. Este año decidió comprar su árbol de Navidad con anticipación y pagarlo poco a poco para organizar mejor su presupuesto. El árbol le costó 50 dólares y aprovechó una promoción disponible desde principios de noviembre.

“Lo que yo hago es que lo abono. Mi arbolito me salió en 50 dólares, lo tenía en promoción, entonces lo fui abonando poco a poco desde principios de noviembre”, contó.

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Mientras algunos ya tienen listo el árbol, quienes todavía no han comenzado a decorar pueden encontrar en los establecimientos una variedad de artículos navideños para diferentes gustos y presupuestos. Además, todavía hay ofertas y promociones que permiten ahorrar en estas compras.

En cuanto a las tendencias de decoración para este año, los expertos recomiendan combinar adornos de distintos tamaños para darle profundidad y equilibrio al árbol.

Roberto Bonner, experto en estilo y tendencias, explicó que la propuesta de esta Navidad está marcada por el estilo country o Ralph Lauren, con elementos como osos de peluche, tonos chocolate, cintas de cuadros y la incorporación del color burgundy, verde oscuro y detalles dorados.

Sin embargo, quienes buscan decorar sin gastar demasiado también pueden reutilizar los adornos de años anteriores y combinarlos con algunos elementos nuevos para renovar la apariencia del árbol.

Según las estimaciones, entre la compra del árbol y los artículos de decoración, las personas pueden destinar alrededor de $100 para ambientar sus hogares durante las fiestas de fin de año.

Con información de Kayra Saldaña