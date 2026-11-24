Con la llegada de la temporada navideña, algunas familias ya comenzaron a decorar sus hogares y otras aprovechan las promociones en los almacenes para adelantar sus compras y evitar concentrar todos los gastos en diciembre.

Sharyn es una de ellas. Este año decidió comprar su árbol de Navidad con anticipación y pagarlo poco a poco para organizar mejor su presupuesto. El árbol le costó 50 dólares y aprovechó una promoción disponible desde principios de noviembre.