El próximo 11 de diciembre se dará a conocer la cantidad de estudiantes de las distintas regiones educativas de Coclé que culminaron sus respectivos niveles académicos.

Coclé/Los actos de graduación de los centros educativos de la provincia de Coclé se realizarán de manera presencial del 14 al 18 de diciembre, pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado en octubre.

La directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), Yoisy Atencio, informó que los planteles que presentan daños y requieren demolición o reconstrucción deberán buscar espacios alternativos para desarrollar las ceremonias, entre ellos gimnasios y otras instalaciones que no hayan sufrido afectaciones.

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“Para realizar la ceremonia, ellos están ubicando estos gimnasios, donde realmente no están complicados, no tienen ninguna afectación. Están buscando lugares seguros para que nuestros estudiantes puedan recibir de manera presencial su diploma”, explicó Atencio.

La funcionaria indicó que el Meduca realizará inspecciones en los sitios seleccionados para verificar que cumplan con los protocolos y las condiciones de seguridad necesarias antes de autorizar su utilización.

Asimismo, adelantó que el próximo 11 de diciembre se dará a conocer la cantidad de estudiantes de las distintas regiones educativas de Coclé que culminaron sus respectivos niveles académicos y participarán en los actos de graduación.

Con información de Nathaly Reyes