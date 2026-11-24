De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el fenómeno está asociado a las mareas vivas o de sicigia, combinadas con condiciones de oleaje y vientos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por mareas máximas y fuertes oleajes en los litorales Pacífico y Caribe de Panamá, condiciones que se extenderán desde este martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el fenómeno está asociado a las mareas vivas o de sicigia, combinadas con condiciones de oleaje y vientos en ambas vertientes marítimas.

En el litoral Pacífico se esperan mareas máximas de entre 16.6 y 17.5 pies, equivalentes a 5.06 y 5.33 metros, mientras que las olas podrían alcanzar alturas de entre 1 y 2 metros, dependiendo de la región.

El aviso comprende el Pacífico Oriental, que incluye el golfo y la bahía de Panamá; el Pacífico Central, en el sur de Veraguas y Los Santos; y el Pacífico Occidental, en la provincia de Chiriquí.

Por su parte, en el litoral Caribe se pronostican olas de entre 0.8 y 2 metros, vientos de 10 a 30 kilómetros por hora y períodos de oleaje de entre 6 y 8 segundos.

Las áreas bajo aviso incluyen Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, la comarca Guna Yala, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Sinaproc advirtió que las condiciones marítimas podrían representar un riesgo para bañistas y embarcaciones menores, incluso durante los períodos de marea baja, especialmente para quienes utilizan botes artesanales. También existe la posibilidad de inundaciones en playas y comunidades cercanas a las costas.

Ante este escenario, la entidad recomendó evitar ingresar al mar cuando se registren fuertes oleajes y corrientes, suspender actividades recreativas y deportivas en playas con condiciones adversas y extremar las medidas de seguridad al utilizar embarcaciones menores.

Las autoridades también hicieron un llamado a pescadores, operadores de embarcaciones y visitantes de las zonas costeras a actuar con responsabilidad y evitar conductas que puedan poner en peligro sus vidas.