La subasta se realizará bajo la modalidad americana a precio múltiple y los títulos serán negociados y listados en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), mediante la plataforma i-link de Euroclear.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció las condiciones para la emisión del cuarto tramo de las Notas del Tesoro con cupón de 5.25% y vencimiento el 27 de marzo de 2033, por un monto indicativo de $50 millones, cuya subasta está programada para este martes 24 de noviembre.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° DdFP-020-2026, del 20 de noviembre de 2026, publicada en Gaceta Oficial, emitida por la Dirección de Financiamiento Público, que fijó los términos para la colocación de estos títulos valores en el mercado local de capitales.

De acuerdo con el documento, la fecha de liquidación será el 27 de noviembre de 2026, mientras que los intereses se calcularán anualmente sobre la base 30/360 y serán pagaderos de forma semestral, con una tasa de cupón de 5.25%.

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La subasta se realizará bajo la modalidad americana a precio múltiple y los títulos serán negociados y listados en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), mediante la plataforma i-link de Euroclear. El Banco Nacional de Panamá fungirá como agente de pago.

En cuanto al repago del capital, se establecieron tres pagos iguales, programados para el 27 de marzo de 2031, el 27 de marzo de 2032 y el 27 de marzo de 2033, fecha en la que vence el instrumento.

Esta emisión forma parte del programa rotativo de Notas del Tesoro autorizado mediante el Decreto de Gabinete N.° 34 de agosto de 2024, que permite al Estado emitir títulos valores por un monto acumulado de hasta $6,000 millones, con el propósito de fortalecer el mercado doméstico de deuda pública y contribuir al financiamiento parcial del Presupuesto General del Estado.

La Nota del Tesoro con cupón de 5.25% y vencimiento en marzo de 2033 ya ha sido colocada en tres tramos anteriores durante 2026, de acuerdo con los antecedentes citados en la resolución del MEF, que establece las condiciones para esta cuarta emisión.