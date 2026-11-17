Según el MEF, la perspectiva estable y la calificación Baa3 se sustentan en los resultados fiscales y económicos alcanzados, sin depender de un eventual reinicio de la actividad minera.

Ciudad de Panamá/La calificadora Moody’s Ratings cambió de negativa a estable la perspectiva económica de Panamá y reafirmó en Baa3 la calificación de emisor y de deuda senior no garantizada de largo plazo en moneda extranjera, informó este martes 17 de noviembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La decisión refleja una menor percepción de riesgo sobre un posible deterioro sostenido de las finanzas públicas y los indicadores de deuda del país, luego de los resultados fiscales alcanzados y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Entre los factores considerados por la agencia destaca la reducción del déficit del Sector Público No Financiero, que pasó de 6.2% del producto interno bruto (PIB) en 2024 a 3.7% en 2025. Moody’s atribuye este resultado al control del gasto corriente y al fortalecimiento de la administración tributaria.

También tomó en cuenta la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2025, que redujo una fuente importante de presión sobre las finanzas públicas, así como la normalización de las operaciones del Canal de Panamá y el proyecto del embalse de Río Indio, que contribuiría a disminuir los riesgos asociados a las sequías.

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En sus proyecciones, Moody’s estima que la economía panameña crecerá cerca de 5% tanto en 2026 como en 2027, después de registrar una expansión de 4.4% en 2025. Asimismo, prevé que el déficit fiscal se reduzca a 3.4% del PIB en 2026 y a 3.0% en 2027, lo que permitiría estabilizar la deuda pública alrededor del 66% del PIB antes de iniciar una disminución gradual.

No obstante, la calificadora advierte que Panamá todavía enfrenta desafíos relacionados con una base de ingresos limitada, el peso del pago de intereses de la deuda y la rigidez del gasto público.

Uno de los aspectos destacados de la evaluación es que las proyecciones de Moody’s no contemplan la reanudación de las operaciones de la mina Cobre Panamá. Según el MEF, la perspectiva estable y la calificación Baa3 se sustentan en los resultados fiscales y económicos alcanzados, sin depender de un eventual reinicio de la actividad minera.

La agencia considera que una solución negociada sobre la mina podría representar beneficios adicionales para las exportaciones, la inversión, el crecimiento económico y los ingresos del Estado, además de eliminar un pasivo contingente importante.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que la decisión reconoce los avances del país en materia fiscal, la aprobación de la reforma de pensiones y el manejo de la deuda pública.

El MEF reiteró que continuará con la aplicación de medidas de consolidación fiscal, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y mantendrá el diálogo con las agencias calificadoras y los inversionistas.