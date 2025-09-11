Ministro Chapman asegura que limitaciones presupuestarias afectan a todo el Estado y explica por qué están ligadas a Moody's

Según Chapman, se han heredado problemas “enormes” del Estado panameño que incluyen un aumento “inédito” de la deuda pública, que ha triplicado el servicio de la deuda, lo que se paga en intereses, reduciendo de forma substancial los recursos disponibles para los tres órganos del Estado.

Ciudad de Panamá, Panamá/“Es cierto que hay limitaciones presupuestarias no solo para las universidades, sino para el Estado panameño como un todo”, así lo manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en medio de la conferencia de los jueves del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Lo anterior, debido a las reacciones de la Universidad de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en torno a los presupuestos aprobados.

Dijo que en el caso de la Unachi no fue reducido, fue levemente aumentado a diferencia de otras universidades.

“Nos gustaría poder otorgarles más recursos a las universidades, institutos como el ITSE… inversión en salud, carreteras y otras instituciones”, sostuvo.

El ministro indicó que la situación coincide con la visita de la calificadora de riesgo Moody’s a Panamá y la conferencia que dio el alto ejecutivo Renzo Merino.

Agregó que el mes pasado se reunió con las calificadoras, entre ellas Moody's, y la visita a Panamá fue oportuna y se escucharon los retos que tiene el país.

Según Chapman, se han heredado problemas “enormes” del Estado panameño que incluyen un aumento “inédito” de la deuda pública, que ha triplicado el servicio de la deuda, lo que se paga en intereses, reduciendo de forma substancial los recursos disponibles para los tres órganos del Estado.

Chapman indicó que Merino hizo una explicación de la situación que el gobierno ha heredado desde el punto de vista fiscal, financiero y económico, por lo que han elaborado un plan con “acciones muy bien definidas”, que se comunicaron a las calificadoras, a los mercados que financian gran parte del presupuesto y que “están dando resultado”.

El ministro dijo que hace un año todos los mercados e inversionistas daban por descontado que en 2024 la República de Panamá iba a perder la calificación de riesgo de grado de inversión de Moody’s y Standard & Poor's. “Ya vamos en el mes de septiembre del siguiente año, eso no ha ocurrido y además se ha reducido el costo de interés del pago o refinanciamiento de amortizaciones de deudas o vencimiento de deudas, a pesar de que los intereses de los mercados internacionales de dólares han estado en aumento y se ha ido reduciendo el margen adicional que tiene que pagar el país".

“Ya hemos estado por debajo de dos puntos porcentuales, una reducción dramática que nadie estaba esperando”, indicó.

Así las cosas, dijo que está el reto del gran endeudamiento, la separación de proyectos, la construcción del cuarto puente y el túnel que va a ser costosísimo, leyes, asignación del 7% de los recursos presupuestarios al sector educación, aumentos automáticos, jubilaciones especiales, subsidios, una lista entregada por Merino y que ponen restricciones a los recursos disponibles.

El ministro Chapman agregó que se está trabajando con un presupuesto a niveles históricamente altos y sin dejar de lado la meta de cumplir con el saldo fiscal. Este año buscan culminar con un saldo fiscal inferior al 4% y el próximo año inferior o, como máximo, al 3 y medio por ciento.

Los planes a futuro es el saldo primario positivo, para que después de 15 años sea el primer gobierno que no pedirá prestado para pagar intereses, lo que considera una “práctica nefasta”.