Mulino descarta ajustes en el peaje del canal de Panamá

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó cualquier posibilidad de modificar el peaje del Canal de Panamá, tras recientes declaraciones de Estados Unidos sobre un eventual cambio en las tarifas para sus buques.

El tema del cambio del peaje del canal de Panamá nadie lo puede tocar para seguridad de la propia vía. Ni el Gobierno Central ni la Autoridad del Canal, por razón del tratado y de su propia ley interna, pueden subir o bajar peajes de manera unilateral”, afirmó el mandatario.

Mulino explicó que la fijación de los peajes está sujeta a un procedimiento internacional. “La fijación de peaje responde a un proceso de consulta de audiencia pública internacional que se surte cada x número de años, de acuerdo a cuando la Junta Directiva del Canal así lo establezca”, precisó.

El gobernante indicó que su posición ha sido transmitida con claridad a Washington. “Yo he sido muy claro con los Estados Unidos de que yo no puedo adoptar ninguna posición que viole la Constitución y que viole el tratado de neutralidad. Por donde tú cojas este problema, se viola el tratado. Así que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer”, recalcó.

Mulino insistió en que el tema de los peajes es intocable, aunque reconoció que existen otros aspectos que sí podrían evaluarse. “He sido muy enfático, muy amplio en que hay otras cosas que a lo mejor se pueden explorar y seguro se van a explorar y se han estado explorando, claro que sí, pero no tiene que ver con el tema de peaje por el Canal que nadie puede tocar”, señaló.

Señaló que esta restricción responde a la necesidad de proteger el carácter estratégico del Canal. “Lamentablemente es así o, mejor dicho, es así para seguridad de la propia vía y, sobre todo, el concepto de neutralidad, que para mí es el mejor activo que tiene el Canal de Panamá en este momento", precisó.

Información en desarrollo