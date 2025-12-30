Panameños expresan sus expectativas y deseos de cara al 2026

Panameños de distintas edades y realidades coincidieron en que el 2026 representa una oportunidad para impulsar transformaciones.

Ciudad de Panamá/Con el año 2026 a la vuelta de la esquina, los panameños comienzan a mirar hacia el futuro con una mezcla de expectativas y realidades. En las calles, las personas hablan de cuáles son sus deseos para el futuro que está a punto de comenzar.

Entre los mensajes recogidos, el deseo de estabilidad y bienestar fue recurrente.

“Mucho trabajo y salud ante todo para todos los panameños”, expresó Abraham Varela, al resumir una aspiración compartida por muchos.

Las voces ciudadanas reflejan anhelos comunes y también los retos que enfrenta el país de cara al 2026, dejando claro que la población espera cambios concretos que se traduzcan en mejoras reales en la calidad de vida.

“Para Panamá en el 2026, lo que esperamos es que mejore la educación, que haya un mejor servicio de la luz y un mejor servicio del agua, que ahora mismo está en escasez en el país”, manifestó otro ciudadano consultado.

Las opiniones estuvieron marcadas por la ilusión de ver avances en temas sensibles como el costo de la canasta básica, el desempleo y el acceso a servicios públicos eficientes.

Panameños de distintas edades y realidades coincidieron en que el 2026 representa una oportunidad para impulsar transformaciones que beneficien a la mayoría.

Estos deseos reflejan las prioridades de la población y los desafíos que el país deberá enfrentar en el próximo año. De cara al 2026, el sentir general apunta a la esperanza de un Panamá con más oportunidades y una mejor calidad de vida para todos.

