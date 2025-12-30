¿Cómo proteger su casa durante Año Nuevo? Estas son las recomendaciones de las autoridades

El subcomisionado Joel Hurtado, de la Policía Nacional, explicó que una de las principales medidas es informar a vecinos o familiares de confianza cuando se tenga previsto ausentarse del hogar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada del Año Nuevo, muchas familias optan por salir de la ciudad para celebrar con parientes en el interior del país, lo que implica dejar sus viviendas solas por varios días. Ante este escenario, las autoridades reiteran una serie de recomendaciones clave para evitar robos, accidentes y situaciones de riesgo.

El subcomisionado Joel Hurtado, de la Policía Nacional, explicó que una de las principales medidas es informar a vecinos o familiares de confianza cuando se tenga previsto ausentarse del hogar. Entre las recomendaciones básicas, el agente destacó la necesidad de asegurar correctamente puertas y ventanas, reforzar cerraduras y dejar luces exteriores encendidas, lo que ayuda a disuadir posibles intentos de hurto.

Asimismo, sugirió compartir un número de contacto con los vecinos, para que puedan ubicar a los propietarios en caso de emergencia. En cuanto a la movilidad durante las celebraciones, el subcomisionado recomendó que si se consumen bebidas alcohólicas, se debe ceder el volante a un conductor designado, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.

Te podría interesar: Detectan anomalías en documentos del concurso de nombramientos docentes 2026

La tecnología también juega un papel clave en la seguridad del hogar. Hurtado señaló que los sistemas de cámaras y monitoreo remoto se han convertido en una herramienta eficaz, siempre que se mantenga una comunicación constante con el proveedor del servicio o, en el caso de sistemas propios, se cuente con baterías de respaldo para garantizar su funcionamiento continuo.

Finalmente, el subcomisionado confirmó que la Policía Nacional mantendrá operativos y presencia policial en distintos sectores, barriadas y áreas residenciales durante la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero, como parte de los dispositivos de seguridad establecidos para prevenir hurtos y hechos de violencia.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a seguir estas recomendaciones y celebrar de forma responsable, priorizando la seguridad de sus familias y propiedades durante las festividades de fin de año.

Con información de Luis de Jesús Mendoza