MLB Playoffs resultado| Yankees muestran señales de vida ante Azulejos. José 'Chema' Caballero pega su primer hit

Doble cartelera en las Grandes Ligas, el miércoles 8 de octubre, con los terceros partidos de las series divisionales Cerveceros vs Cachorros (4:00 p.m.) y Phillies vs Dodgers (8:00 p.m.) por TVMAX y TVN Pass.