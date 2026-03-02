Francia está lista para 'participar' en defensa de países del Golfo y Jordania

Irán está lanzando misiles y drones a numerosos países de la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Baréin, Kuwait, Omán y Jordania.

París, Francia/Francia está lista para participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania, blanco de ataques de Irán, declaró el lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

En respuesta a los ataques iniciados el sábado por Israel y Estados Unidos, Irán está lanzando misiles y drones a numerosos países de la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Baréin, Kuwait, Omán y Jordania.

"Francia les expresa su pleno apoyo y solidaridad. Está dispuesta (...) a participar en su defensa", afirmó Jean-Noël Barrot en una rueda de prensa.