Regreso a clases 2026: graduandos celebran con caravanas su último primer día escolar

Ciudad de Panamá, Panamá/El inicio del año escolar 2026 estuvo marcado este lunes 2 de marzo por el regreso de 876,605 estudiantes a las aulas de clases en todo el país y por las caravanas organizadas por alumnos graduandos, quienes celebraron lo que consideran su “último primer día de clases”.

Según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Meduca), del total de estudiantes que retomaron el calendario académico, 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al particular. De los 3,112 centros educativos distribuidos en las 16 regiones escolares, 3,099 abrieron sus puertas, lo que representó un 99.5 % de operatividad.

Uno de los puntos donde se observó esta dinámica fue el Instituto Fermín Naudeau, donde una caravana de vehículos ingresó al plantel con estudiantes del último año de secundaria.

Estas actividades, que en años anteriores solían realizarse al finalizar el duodécimo grado, ahora se han trasladado al primer día del último año escolar. Los graduandos las utilizan como una forma simbólica de marcar el inicio de su etapa final en la educación secundaria.

De acuerdo con información divulgada previamente por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, alrededor de 30 colegios solicitaron permisos para desarrollar este tipo de caravanas durante el arranque del año lectivo.

Las imágenes mostraron a estudiantes entusiasmados por comenzar su último año académico, con vehículos decorados, bocinas y banderas. Sin embargo, las caravanas también generaron molestias entre algunos conductores debido al congestionamiento vehicular en las zonas cercanas a los planteles. Pese a ello, la jornada transcurrió con normalidad en la mayoría de los centros educativos, marcando oficialmente el inicio del calendario escolar 2026.