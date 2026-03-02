'No podía ni dormir': la emoción del regreso a clases de una estudiante del Instituto Rubiano

Este año escolar arranca además con el reto de la transformación curricular, un proceso que busca modernizar el pensum académico y adaptarlo a las demandas de la nueva era.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con mochilas listas y muchas expectativas, miles de estudiantes panameños retornaron este 2 de marzo a las aulas para dar inicio al año escolar 2026. En el Instituto Rubiano, fundado en 1970 y con una matrícula cercana a 4,000 alumnos entre turnos matutino y vespertino, la emoción fue evidente desde tempranas horas de la mañana.

“Ya estoy en segundo año y en realidad estaba tan emocionada que no podía ni dormir”, contó Ana María, estudiante del plantel. La joven confesó que extrañaba a sus profesores y la rutina escolar, incluso levantarse a las cuatro de la mañana. “Tenía ganas de venir a la escuela porque extrañaba a los profesores, que son muy buena onda”, expresó sonriente.

Entre sus expectativas para este nuevo año, Ana destacó la incorporación de más tecnología en las clases y una mayor apertura a la participación femenina en actividades deportivas. “Me gustaría que implementaran más tecnología y que las niñas también pudieran jugar fútbol en las horas deportivas”, señaló, haciendo énfasis en la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Las opiniones de los padres de familia coinciden con las aspiraciones estudiantiles. Una madre manifestó que espera que este periodo lectivo fortalezca el uso de herramientas tecnológicas y el aprendizaje de idiomas, considerando las exigencias del mercado laboral actual. “Cada día surgen nuevas competencias y es necesario que ellos avancen en lo que es el aprendizaje”, afirmó.

Otra acudiente subrayó la preocupación por el desempleo juvenil y la necesidad de que la educación responda a los desafíos actuales. “Hay muchos graduandos todos los años y no todos consiguen trabajo. Con nuevas actualizaciones y más tecnología puede haber más oportunidades”, indicó.

Puedes leer: El reto de la educación en Panamá: consensos históricos, rezagos persistentes

Este año escolar arranca además con el reto de la transformación curricular, un proceso que busca modernizar el pensum académico y adaptarlo a las demandas de la nueva era. En el Instituto Rubiano se ofrecen bachilleratos en informática, ciencias y humanidades, áreas que podrían fortalecerse con mayores recursos tecnológicos y actividades complementarias.

El regreso a clases no solo marca el reencuentro con amigos y docentes, sino también la esperanza de una educación más inclusiva, innovadora y alineada con las necesidades del país. Mientras los estudiantes celebran volver a las aulas, padres y comunidad educativa mantienen la mirada puesta en mejorar la calidad formativa y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

Con información de Heady Leane Morán