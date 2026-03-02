Clima en Panamá: Regreso a clases arrancó este lunes con condiciones secas y fuerte radiación UV

De acuerdo con su boletín meteorológico, a lo largo de la jornada se esperaban lluvias ocasionales y aisladas en áreas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, acompañadas de periodos de abundante nubosidad en el resto de las provincias de la vertiente del Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/El regreso a clases de este lunes 2 de marzo estuvo marcado por condiciones secas, ventosas y cielo mayormente despejado en gran parte del país, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con su boletín meteorológico, a lo largo de la jornada se esperaban lluvias ocasionales y aisladas en áreas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, acompañadas de periodos de abundante nubosidad en el resto de las provincias de la vertiente del Caribe. En contraste, en la mayor parte del territorio nacional predominaron vientos más intensos, tiempo mayormente seco y elevada exposición a la radiación ultravioleta.

El Imhpa detalló que las temperaturas mínimas oscilaron entre 15 °C y 20 °C en regiones altas y montañosas, mientras que en el resto del país se ubicaron entre 21 °C y 23 °C. Durante las horas diurnas, las máximas se estimaron entre 29 °C y 35 °C, con valores ligeramente superiores en zonas de menor altitud.

Por otra parte, en todo el territorio nacional predominaron flujos de viento provenientes del norte y noreste, con velocidades entre 15 y 35 km/h. Esta configuración favoreció un ambiente más fresco y la presencia de ráfagas ocasionales durante el día.

El informe indicó que solo en el sector occidental de ambas vertientes marítimas se mantuvieron condiciones relativamente calmadas, con oleaje moderado y alturas por debajo de 1.10 metros. En el resto de las zonas costeras se anticipó un mar más movido, por lo que se recomendó extremar las medidas de seguridad en actividades marítimas.

Por último, los índices de radiación UV-B se ubicaron entre las categorías de muy alto a extremo, con valores estimados entre 9 y 11, lo que implica un riesgo elevado para la exposición directa al sol. Ante este panorama, las autoridades instaron a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).