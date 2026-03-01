Festival del Tambor en Penonomé celebra tradición y relevo generacional

Los folcloristas también recordaron que estos encuentros buscan que la población reconozca el tambor coclesano como un instrumento emblemático, distinto al de otras provincias.

Penonomé, Coclé/Familias de la región se reunieron este fin de semana para disfrutar del Festival del Toque, Baile y Canto del Tambor, un evento que combina tradición, música y danza como espacio de recreación previo al inicio del año escolar.

El tambor, el baile y el canto llenaron el ambiente de alegría, mientras los niños se convirtieron en protagonistas, representando el relevo generacional que mantiene vivas las enseñanzas heredadas por los abuelos en las campiñas de Coclé.

Aneth Izamar Rodríguez, dama del festival, explicó: “Más que todo es rescatar nuestras tradiciones, hoy primeramente con grupos infantiles y ahorita cerrando con un grupo de adultos donde canta la dama 2025 también. Más que todo es transmitir, compartir, preservar nuestras tradiciones a través del tambor”.

Este año, los organizadores decidieron incorporar a los niños como nuevos impulsadores del folclor, marcando una diferencia con ediciones anteriores, donde solo participaban adultos. Tomás Molina, uno de los organizadores, destacó: “Hemos querido incentivar a la juventud, a los niños, a papás a participar en este festival. La niñez es la nueva generación que nos va a reemplazar en el futuro, y lo que buscamos es motivarlos para que sigan participando de estas actividades folclóricas”.

Los folcloristas también recordaron que estos encuentros buscan que la población reconozca el tambor coclesano como un instrumento emblemático, distinto al de otras provincias por su forma, tamaño y sonido. Ramón Cepeda, folclorista y gestor cultural, señaló: “Si fuese todo idéntico, dejaría de ser folclórico; eso es lo que lo hace netamente folclórico y debemos distinguirlo entre un conjunto de proyecciones folclóricas con un grupo de tambor”.

El festival reunió a gestores culturales, folcloristas, músicos y cantantes que en los últimos años han promovido la inclusión del folclor en los planes de estudio, con el objetivo de aprender y preservar estas tradiciones dentro de las aulas escolares.

Con información de Nathali Reyes