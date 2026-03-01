Fanáticos de Panamá Oeste celebran la victoria de Los Vaqueros

Panamá Oeste/La provincia de Panamá Oeste vivió este domingo una verdadera fiesta tras el triunfo de Los Vaqueros frente a Chiriquí en un intenso partido disputado la noche del sábado, que les dio el campeonato del béisbol juvenil.

Desde tempranas horas, decenas de personas salieron a las calles para esperar la caravana del equipo, que inició su recorrido desde el área de Chame. Con banderas, suéteres, gorras alusivas al equipo, murga y hasta conjuntos folclóricos, los fanáticos se concentraron en el Parque San Isidro Labrador de Capira para recibir a los campeones.

Aunque estaba previsto que el equipo llegara alrededor de las 4:00 de la tarde a este punto, el recorrido se retrasó debido a múltiples paradas en el camino, ya que residentes se apostaron a orillas de la vía para felicitarlos y rendir homenaje a algunos de los jugadores.

“Los nervios se apoderaron porque hay muchas discusiones encontradas de que se estaban entregando… No, señor, este es el deporte y los nervios te gobiernan. Dándole gracias también a Dios por ese triunfo, los pelados se portaron a la altura. Han dejado la bandera del sector oeste a otro nivel”, expresó un fanático mientras esperaba la llegada del equipo.

Otra seguidora manifestó estar “súper emocionada porque mi equipo dio el todo por el todo”, destacando la entrega de los jugadores durante el campeonato.

Por su parte, otro aficionado señaló que “los chicos fueron espectaculares. Considero que Panamá Oeste tuvo un muy buen campeonato. El partido estuvo bien reñido y el mensaje para el equipo es que sigan así”.

La caravana culmina en el estadio Justino Salinas, en La Chorrera, con cierre oficial junto a los fanáticos.

Con información de Yiniva Caballero