San Miguelito, Panamá/Con miras al inicio del año escolar este lunes 2 de marzo, 50 escuelas públicas de San Miguelito ultimaban detalles este domingo para garantizar que los estudiantes encuentren sus planteles listos y en condiciones óptimas.

En el IPT Nicolás del Rosario de los Andes, funcionarios del Cuerpo de Bomberos, del Sistema Nacional de Protección Civil y otras instituciones trabajaban retocando salones, reparando inodoros y realizando ajustes de electricidad y plomería.

Aymeth Espinoza, directora de Educación de San Miguelito, explicó: “Pintura de escuelas, reparación de inodoros, electricidad, plomería. Hemos podido abarcar 43 centros educativos”.

El Ministerio de Educación aseguró que el 100% de los planteles del municipio comenzarán clases a tiempo, aunque algunas labores de mantenimiento continuarán durante la semana. Ricardo Acosta, capataz de Mantenimiento, agregó: “Nos tocaría más adelante trabajar fines de semana y toda la semana vamos a estar trabajando en las áreas perimetrales”.

En el IPT de San Miguelito, en Torrijos Carter, los trabajos contaron con la participación de privados de libertad adscritos al Plan Libertad, quienes ayudaron a pintar, raquetear y moldear las instalaciones.

Jorge Gutiérrez, recluso y miembro del Plan Libertad, indicó: “Ayer llegamos aquí a avanzar, pintar, raquetear, moldear… Todos tenemos prelibertad y queremos que no metan la rebaja de pena para estar con nuestra familia”. Por su parte, Julio Grandinson, director del IPT, comentó: “Han venido aproximadamente 14 privados de libertad a abordar algunas áreas a nivel exterior del colegio, áreas un poquito perimetrales altas”.

Muy cerca, en la escuela Santa Marta, el personal también trabajaba para recibir a los 1.350 alumnos. La cocinera Regina destacó: “Estamos hirviendo una pechuga de pollo con ingredientes 10% naturales para elaborar emparedados, hechos con dedicación y mucho amor”.

El director del plantel, Esteban Pinzón, expresó: “Estamos contentos con toda la disponibilidad para mañana, 2 de marzo, recibir a nuestros estudiantes con mucha alegría”.

San Miguelito representa casi el 6% de la población estudiantil del país, por lo que estas labores son clave para garantizar un inicio de clases organizado y seguro en la región.

Con información de Nicanor Alvarado