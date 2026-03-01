El combinado panameño jugará su próximo partido de las Eliminatorias Concacaf W al Mundial Brasil 2027 ante San Cristóbal y Nieves.

Panamá/En un hito sin precedentes para el fútbol panameño, la Selección Mayor Femenina realizó el primer entrenamiento oficial de cualquier selección en el nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, ubicado en Burunga, Arraiján.

Este acontecimiento marca un antes y un después en la estructura de las selecciones nacionales y sus preparaciones, y representa un paso clave en la consolidación de una infraestructura deportiva de alto nivel en el país.

El entrenamiento, el cual tuvo lugar este domingo por la mañana, reunió a las jugadoras de la Selección Mayor Femenina para entrenar en una de las canchas de césped natural del CAR, en lo que fue la quinta y última práctica de la selección antes de viajar, este lunes, rumbo a San Cristóbal y Nieves para disputar, este miércoles 4 de marzo, el segundo partido de eliminatorias mundialistas.

Toña Is, entrenadora de la selección femenina, destacó la importancia de este momento histórico y lo que significa para el fútbol en Panamá:

"Encantados de poder entrenar aquí, de poder estrenarlo. Es algo histórico para nosotros, para el fútbol femenino y para el fútbol en general. El campo está en perfecto estado. Este es un gran avance para nuestro fútbol".

Por su parte, la delantera Ericka Araúz, también mostró su felicidad por contar, desde hoy en adelante, con una cancha propia que beneficia el trabajo de las selecciones y del fútbol nacional:

"Muy feliz. Creo que se están haciendo grandes cosas. Esto es muy beneficioso para nosotras y para la FPF en general. Este tipo de proyectos en infraestructura permiten dar un paso adelante para las selecciones".

Distintos medios de comunicación de realce del país se aproximaron hacia las instalaciones en Burunga para dar cobertura del primer entreno en el CAR de la FPF. Los mismos medios reconocieron el buen estado de las canchas, tomando imágenes de la primera parte del entrenamiento.

Este entrenamiento no solo representa un hecho deportivo, sino también un símbolo del crecimiento institucional del fútbol nacional. La creación y activación progresiva del CAR está alineada con la visión de la FPF de fortalecer todos los niveles del deporte, desde las categorías juveniles hasta las selecciones absolutas, mediante instalaciones que permiten optimizar el rendimiento y la formación integral de atletas y técnicos.

El impacto de este nuevo complejo ha sido reconocido incluso por la FIFA, que ha destacado el proyecto del Centro de Alto Rendimiento como un modelo de infraestructura que puede convertirse en un legado duradero para el fútbol panameño.

Este entrenamiento histórico en el CAR de la FPF abre una nueva etapa para el fútbol en Panamá, poniendo el foco en la preparación técnica y física de las selecciones nacionales y reflejando un compromiso institucional con el desarrollo a largo plazo de este deporte en el país.

Información de FPF