Selección femenina de Panamá pierde a Marta Cox, se lesiona y queda fuera de la concentración

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá recibe un duro golpe en plena preparación para su próximo compromiso internacional.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó la lesión de su capitana y figura, Marta Cox, quien estará fuera de las canchas tras sufrir una grave molestia en su última sesión de entrenamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Federación Panameña de Fútbol, el Departamento Médico informó que la jugadora sufrió rotura de ligamento cruzado en su pierna izquierda, lesión que la deja automáticamente fuera de la concentración de la Selección Mayor Femenina.

La noticia representa una baja sensible para el combinado nacional, especialmente considerando la importancia del partido de eliminatoria mundialista programado para el próximo miércoles 4 de marzo ante San Cristóbal y Nieves.

Una baja que impacta el liderazgo y el juego

Marta Cox, referente ofensiva y capitana del equipo, no solo aporta talento en la generación de juego y definición, sino también liderazgo dentro y fuera del terreno. Su experiencia internacional ha sido clave en los recientes procesos competitivos de Panamá.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por la DT Toña Is decidió convocar a Ivis Ubarte, jugadora del Inter Panama CF, quien se sumará al grupo para reforzar el plantel de cara al compromiso eliminatorio.

La FPF también expresó públicamente sus deseos de pronta recuperación para Cox, reconociendo su compromiso y entrega con la camiseta nacional.

Panamá se enfoca en el reto eliminatorio

El duelo frente a San Cristóbal y Nieves será determinante en el camino hacia la próxima Copa Mundial Femenina, y Panamá deberá afrontar el desafío sin una de sus máximas figuras.

La lesión de Marta Cox obliga a reestructurar el esquema táctico y redistribuir responsabilidades en el mediocampo ofensivo. Sin embargo, el grupo mantiene la concentración en el objetivo principal: sumar puntos y mantenerse firme en la carrera mundialista.

La afición panameña ahora no solo estará pendiente del resultado del miércoles, sino también del proceso de recuperación de su capitana, pieza fundamental en la historia reciente del fútbol femenino nacional.

