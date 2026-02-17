Thomas Christiansen consigue contrato que podría cambiar su carrera como entrenador

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El actual entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, anunció a través de sus redes sociales una nueva alianza estratégica con la prestigiosa agencia PH Sports, de cara a uno de los mayores retos de su carrera: el FIFA World Cup 2026.

La agencia hizo oficial la incorporación del estratega hispano-danés con el siguiente mensaje:

Experiencia internacional. Liderazgo. Identidad.

Un recorrido por distintas ligas, culturas y proyectos que han forjado una visión clara del juego y una personalidad competitiva.

Damos la bienvenida a 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐬𝐞𝐧, actual seleccionador nacional de Panamá 🇵🇦, quien liderará a su país en el mayor escenario del fútbol mundial:

𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔

Orgullosos de acompañar este nuevo capítulo.

Welcome on board, Míster. 🤝🏽

¿Qué es PH Sports?

Con más de diez años de experiencia, PH Sports se ha consolidado como una agencia internacional especializada en la representación de futbolistas y entrenadores. Cuenta con un equipo multidisciplinario de expertos en finanzas, derecho y gestión laboral, permitiendo que sus deportistas se concentren exclusivamente en su rendimiento dentro del campo.

La firma destaca por tener profesionales con más de 15 años de trayectoria en la representación de futbolistas en las principales ligas internacionales y nacionales. Entre las competiciones donde tiene presencia figuran LaLiga, la Premier League, la Serie A y la Liga Portuguesa.

Además, varios de sus representados han sido convocados por selecciones de élite como España, Brasil, Argentina, Uruguay, Croacia y Rumanía.

Dentro de la familia PH Sports destacan nombres como Alessandro Burlamaqui, mediocentro de Alianza Lima; Javier Hernández, lateral izquierdo del Al-Arabi SC; Pedro Lima, lateral derecho del FC Porto; y Thiago Helguera, mediocentro del CD Mirandés, entre otros talentos internacionales.

Enfoque total en el Mundial 2026

Mientras tanto, Christiansen mantiene el foco absoluto en la Selección de Panamá, que afrontará una exigente participación en el Mundial 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Roja quedó ubicada en el Grupo L junto a potencias como Inglaterra, Croacia y Ghana, en lo que será una de las pruebas más importantes en la historia reciente del fútbol panameño.

Con esta alianza estratégica, el seleccionador nacional suma respaldo institucional de alto nivel mientras continúa preparando a Panamá para competir en el mayor escenario del balompié mundial.

