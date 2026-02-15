Cecilio Waterman| El delantero panameño fue protagonista en el 'Derbi Penquista' de Chile

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Universidad de Concepción se impuso por 2-1 a Deportes Concepción en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Liga de Primera del fútbol chileno, en un encuentro intenso que terminó con un expulsado por lado.

El conjunto lila abrió la cuenta a los 22 minutos mediante un penal convertido por Joaquín Larrivey, quien adelantó a la visita tras una primera etapa equilibrada. Sin embargo, en el complemento el Campanil reaccionó con eficacia. Cristopher Mesías igualó las acciones a los 50’, y a los 71’ apareció Cecilio Waterman para sellar la remontada local.

El cierre del compromiso estuvo marcado por la tensión. David Retamal vio la tarjeta roja en el 90+4’ para Universidad de Concepción, mientras que Larrivey fue expulsado en el 90+8’, dejando a ambos equipos con diez hombres en los descuentos.

En las estadísticas, el trámite fue parejo en la posesión, con una leve ventaja para Deportes Concepción (51% contra 49%). No obstante, Universidad de Concepción fue más profundo: registró 13 remates totales frente a 7 de su rival y dominó ampliamente los tiros a puerta (9 contra 1). También superó en ataques (30 a 22) y en lanzamientos de esquina (5 a 3).

A nivel individual, Cecilio Waterman fue una de las figuras del encuentro. El delantero disputó 89 minutos, anotó el gol decisivo y sumó tres remates. Completó 16 de 22 pases (73% de efectividad), ganó uno de tres duelos aéreos y uno de tres en el suelo, y recibió una falta. Según el sitio especializado 365scores.com, fue evaluado con nota 7,8.

Con este resultado, Universidad de Concepción suma tres puntos clave en el arranque del campeonato, en un clásico regional que se resolvió con carácter y eficacia en la segunda mitad.