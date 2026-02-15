Panamá Femenina se activa en carnaval para continuación de Eliminatorias Concacaf W al Mundial 2027

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá inició este 15 de febrero, Domingo de Carnaval, un microciclo de entrenamientos previos a la próxima jornada de las Eliminatorias Concacaf W al Mundial Brasil 2027.

Bajo la supervisión del cuerpo técnico, encabezado por la entrenadora Toña Is, las jugadoras convocadas realizaron sus ejercicios en la cancha del Yappy Park y pusieron en marcha un plan de trabajo que aplicarán hasta el martes 17 de febrero cuando el microciclo culmine.

Te puede interesar: Michael Amir Murillo fue titular por primera vez con el Besiktas| Así le fue al club turco y al jugador panameño

El combinado panameño jugará el próximo 4 de marzo ante San Cristóbal y Nieves el que será su segundo partido de la eliminatoria. Ese encuentro se realizará en el SKNFA Technical Centre a las 6:00 p.m.

Panamá debutó en el certamen clasificatorio el 30 de noviembre de 2025 con una victoria sobre Curazao por 6 goles a 1.

Jugadoras convocadas

Porteras

Farissa Córdoba (UMECIT FC)

Nadia Ducreux (CHORRILLO FC)

Sasha Fábrega (TEVI COCLÉ FC)

Defensas

Arlén Hernández (SANTA FE FC)

Mickeylis Gutiérrez (SANTA FE FC)

Sara Nieto (INTER PANAMA CF)

Izaura Thryane (INTER PANAMA CF)

Delany Jurado (INTER PANAMA CF)

Yasselis Magallón (CHORRILLO FC)

Rebeca Espinosa (SANTA FE FC)

Vilma García (UMECIT FC)

Te puede interesar: Fallece Melitón Sánchez, expresidente del Comité Olímpico de Panamá

Volantes

Josuany Campos (INTER PANAMA CF)

Gloria Sáenz (CHORRILLO FC)

Deysiré Salazar (CHORRILLO FC)

Danyelis Colpas (UMECIT FC)

Ivis Ubarte (INTER PANAMA CF)

Nicole De Obaldía

Delanteras

Analía Arosemena (UMECIT FC)

Shayaris Camarena (CHORRILLO FC)

Grace Guerra (UMECIT FC)

Ana Rodríguez (INTER PANAMA CF)

Yeisy Fuentes (CHORRILLO FC)

Ericka Araúz (RAYADAS DE CHIRIQUÍ)

Anaí Robles (CHORRILLO FC)