Béisbol Juvenil 2026| Coclé trabaja 'a toda máquina' en tiempo de carnaval

Panamá/Las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil están en pausa por motivo de las fiestas de carnaval, sin embargo la actividad de los equipos participantes sigue. Un ejemplo de ello es el conjunto de Coclé que se ha mantenido trabajando para estar listo cuando el certamen se reanude.

Durante estos dos días, los coclesanos han realizado sesiones de práctica en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce. Esto después de jugar, como visitantes en la ciudad de David, los partidos tres y cuatro de su serie semifinal ante Chiriquí.

El sábado 14 de febrero, el grupo realizó un entrenamiento en horas de la mañana. Este ensayo fue el preámbulo de un día intenso en el Remón Cantera ya que también se llevó a cabo un juego de fogueo entre las preselecciones de la categoría mayor de Coclé y Chiriquí, que se alistan para el certamen que comenzará el 13 de marzo.

En este domingo, el elenco coclesano tuvo una mañana intensa. Según el reporte de la cuenta de Instagram de la Liga Provincial de Béisbol de Coclé, los lanzadores Christian González, Julián Atencio, Rafael Núñez y Maykol Moreno realizaron 30 pitcheos cada uno en una sesión en la que enfrentaron bateadores en vivo bajo la supervisión del cuerpo técnico.

Además, los jugadores de cuadro tomaron roletas y elevados y practicaron en la jaula de bateo. En tanto el grupo en general llevó a cabo ejercicios con pesas.

Coclesanos y chiricanos disputarán el quinto juego de su serie el viernes 20 de febrero en el estadio Kenny Serracín de David a las 7:00 p.m.

Así van las semifinales

Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Estado: Chiriquí lidera la serie 3-1.

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Chiriquí 6-4 Coclé Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé

Chiriquí 4-2 Coclé Juego 3: Coclé 4-3 Chiriquí

Coclé 4-3 Chiriquí Juego 4: Coclé 1-4 Chiriquí

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Juego 5: Coclé vs Chiriquí

Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado: Panamá Oeste lidera la serie 3-1.

Resultados

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste Juego 2: Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste

Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste Juego 3: Panamá Oeste 8-6 Panamá Metro

Panamá Oeste 8-6 Panamá Metro Juego 4: Panamá Oeste 2-4 Panamá Metro

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.