Béisbol Juvenil 2026 resultado| Coclé vs Chiriquí: El 'Ganao' Bravo' se acerca a la final del campeonato nacional

Panamá/Chiriquí se colocó a una victoria de clasificar a la serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al derrotar este jueves a Coclé, por 4 carreras a 1, en el cuarto juego de su semifinal que se llevó a cabo en el estadio Kenny Serracín de David.

Un imparable productor de dos carreras de Jayko Medina, en la parte baja del segundo episodio, abrió la cuenta por el elenco chiricano. Estas fueron anotadas por Alexis Quintero y Eladio Adames.

El conjunto coclesano recortó la diferencia por medio de una anotación concretada por Ricardo Acosta tras un doble de Eliécer Mendoza. Sin embargo, el elenco del 'Valle de la Luna' volvió a distanciarse en la sexta entrada con un incogible de Daffir Núñez.

El 'Ganao' Bravo' chiricano selló su victoria con una carrera más en el octavo episodio la que fue marcada por Alexis Quintero.

Jonathan Guerra fue el lanzador ganador tras una apertura de ocho entradas en las que permitió dos incogibles y una carrera, con 10 ponches y tres bases por bolas.

Alex Flores se apuntó la derrota al tolerar seis inatrapables y tres anotaciones, con un ponche y dos bases por bolas en cinco episodios y dos tercios sobre el montículo.

Alexis Quintero bateó de 3-2 y anotó dos carreras por Chiriquí. Eladio Adames de 3-2 con dos anotadas, Daffir Núñez de 4-2 con dos empujadas y Jayko Medina de 4-2 con dos impulsadas.

Por Coclé, Eliécer Mendoza de 3-1 con una carrera remolcada. Carlos Burac de 3-1 y Lucas López de 4-1.

La serie, que favorece al equipo chiricano por récord de tres victorias y una derrota, continuará el viernes 20 de febrero en el Kenny Serracín desde las 7:00 p.m.

Así van las semifinales

Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Estado: Chiriquí lidera la serie 3-1.

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Chiriquí 6-4 Coclé Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé

Chiriquí 4-2 Coclé Juego 3: Coclé 4-3 Chiriquí

Coclé 4-3 Chiriquí Juego 4: Coclé 1-4 Chiriquí

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Juego 5: Coclé vs Chiriquí

Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado: Panamá Oeste lidera la serie 3-1.

Resultados

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste Juego 2: Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste

Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste Juego 3: Panamá Oeste 8-6 Panamá Metro

Panamá Oeste 8-6 Panamá Metro Juego 4: Panamá Oeste 2-4 Panamá Metro

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Juego 5: Panamá Oeste vs Panamá Metro

