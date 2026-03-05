Colaboradores de TVN Media participan en voluntariado en beneficio de la Fundación Latidos

Edgard Rojas, de la Fundación Latidos, señaló que esta actividad es algo muy importante porque es un símbolo de valentía que se entrega a los niños con cardiopatía congénita que son operados.

Ciudad de Panamá/Un importante grupo de colaboradores de TVN Media participó este jueves en una jornada de voluntariado en beneficio de la Fundación Latidos, confeccionando almohaditas en forma de corazón que serán entregadas a niños con cardiopatías.

Iniciativas como esta fortalecen la labor de nuestros voluntarios como agentes de cambio dentro y fuera de la empresa, destacó José Miguel Vargas, especialista de Comunicaciones y Sostenibilidad de TVN Media, quien añadió que el día de hoy están aquí con la Fundación Latidos, Héroes por Panamá 2014, confeccionando almohaditas que parecen algo sencillo, pero tienen un gran significado para todas esas familias que pasan por esta situación.

Por su parte, el gerente de Programas y Proyectos de la Fundación Latidos explicó que estos gestos tienen un significado muy especial para cada niño que los recibe, ya que representan apoyo, cariño y esperanza durante su proceso de tratamiento.

Edgard Rojas, de la Fundación Latidos, señaló que esta actividad es algo muy importante porque es un símbolo de valentía que se entrega a los niños con cardiopatía congénita que son operados y que salen exitosamente de su cirugía; si egresan del hospital de manera exitosa, las entregamos como un símbolo de valentía.

Rojas precisó que los niños también aprietan las almohaditas en su pecho, dado que la cicatriz está en el pecho y esto los ayuda un poco a contener la presión que necesitan tener en el pechito luego de la operación.