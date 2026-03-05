Esta es la primera organización de este tipo que se constituye en Panamá.

Panamá/El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), en conjunto con la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), presentó este jueves la asociación cooperativa Cofutpro, una iniciativa destinada a respaldar a futbolistas profesionales y trabajadores vinculados al fútbol en trámites financieros como solicitudes de préstamos, adquisición de viviendas y compra de vehículos.

Durante el acto se oficializó la certificación que acredita a los futbolistas como miembros de la cooperativa. De acuerdo con los organizadores, la entrega de la personería jurídica representa la formalización de la entidad tras más de dos años de trabajo por parte del grupo promotor.

Representantes de Ipacoop indicaron que el proceso requirió “más de dos años de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio” del equipo impulsor, con el objetivo de llenar un vacío existente en el ámbito financiero para los jugadores. Añadieron que la iniciativa busca responder a necesidades comunes entre los futbolistas, como el acceso a créditos para vivienda y vehículos.

Los promotores describieron a Cofutpro como la primera cooperativa integrada por deportistas profesionales del fútbol en el país. Durante la presentación, Ipacoop calificó la creación de la entidad como “un hecho histórico” y aseguró que no existe otra cooperativa similar de futbolistas profesionales ni en Panamá ni en el resto del continente americano.

Te puede interesar: Panamá está lista para debutar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Afutpa también participó en la presentación de la nueva cooperativa. Juan Ramón Solís, presidente de esa organización. estuvo presente y lo acompañaron figuras del fútbol panameño.

Con la entrega de la personería jurídica, Cofutpro inicia formalmente sus actividades con el objetivo de avalar a futbolistas y facilitar su acceso a productos financieros para atender necesidades de la vida cotidiana.

Te puede interesar: Leagues Cup | Ismael Díaz enfrentará a Lionel Messi en el mes de agosto