Liga Panameña de Fútbol resultados, próximo partido y tabla de posiciones

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) vivió un fin de semana cargado de emociones, goles y movimientos importantes en la tabla de posiciones, dejando el torneo al rojo vivo tanto en la Conferencia del Este como en la Conferencia del Oeste.

Cada jornada comienza a marcar diferencias y los equipos afinan detalles en busca de asegurar su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

La acción arrancó el viernes con el enfrentamiento entre el San Francisco FC y UMECIT FC, duelo que terminó 2-1 a favor de los “Monjes”. El conjunto chorrerano supo aprovechar sus oportunidades y logró sumar tres puntos vitales en casa, resultado que le permite mantenerse en la pelea dentro de la Conferencia del Oeste. UMECIT, por su parte, volvió a mostrar fragilidades defensivas que le han costado puntos importantes en las últimas jornadas.

El sábado fue escenario de una auténtica exhibición ofensiva. El CD Plaza Amador protagonizó una goleada histórica 7-2 frente al Herrera FC. Los “Leones” rugieron con contundencia, mostrando eficacia frente al arco y aprovechando cada error defensivo del rival. Herrera, que atraviesa un momento complicado, continúa en el fondo de la tabla de la Conferencia del Oeste y deberá reaccionar cuanto antes si quiere aspirar a salir del último lugar.

El domingo continuaron las emociones. El Unión Coclé logró una victoria importante frente al Deportivo Árabe Unido, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del Oeste. Unión mantiene su invicto y demuestra equilibrio entre defensa y ataque, lo que lo posiciona como serio contendiente.

En el otro encuentro dominical, el Alianza FC venció 5-3 al Veraguas United en un verdadero festival de goles. Con este triunfo, Alianza alcanza el liderato de la Conferencia del Este con 9 puntos, gracias a 2 victorias, 3 empates y apenas una derrota, con 11 goles a favor y 9 en contra.

Para esta noche, la jornada promete otro duelo de alto impacto cuando el Club Atlético Independiente se mida al Tauro FC desde las 8:30 p.m. en el Estadio Agustín Muquita Sánchez. CAI lidera la Conferencia del Oeste con 11 puntos, producto de 3 victorias y 2 empates, con una impresionante diferencia de +8 (9 goles a favor y solo 1 en contra). Tauro, tercero del Este con 8 unidades, buscará dar un golpe de autoridad como visitante.

En la tabla de posiciones, Alianza comanda la Conferencia del Este con 9 puntos, seguido por Sporting San Miguelito y Tauro con 8. Plaza Amador y Árabe Unido suman 7 unidades, mientras UMECIT también tiene 7 pero con diferencia negativa. En la Conferencia del Oeste, CAI lidera con 11 puntos, escoltado por Unión Coclé con 10. Veraguas, Universitario y San Francisco luchan en la mitad, mientras Herrera cierra con apenas 2 puntos y una preocupante diferencia de -15.