Jugadores de la Liga Panameña Fútbol invaden el fútbol de Ucrania

Panamá/El fútbol panameño continúa expandiendo sus fronteras en Europa. Los jóvenes panameños Joseph Jones (defensor) y Giovany Herbert (mediocentro ofensivo) fueron anunciados como nuevos jugadores del FC Kryvbas Kryvyi Rih, club que milita en la Primera División de Ucrania y que actualmente ocupa el quinto puesto en la tabla de posiciones.

La llegada de ambos futbolistas marca un paso importante en sus carreras y refuerza la presencia canalera en el balompié europeo. Jones y Herbert no solo compartirán vestuario en el Kryvbas, sino que también comparten una historia formativa en la Liga Panameña de Fútbol, considerada hoy un verdadero semillero de talento exportable.

De la LPF a Europa

Tanto Joseph Jones como Giovany Herbert se formaron en la LPF, destacándose en las canteras de dos clubes históricos del fútbol nacional: Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido. Estas instituciones han sido claves en el desarrollo de jóvenes promesas, consolidando procesos formativos que hoy rinden frutos en el extranjero.

El salto al fútbol ucraniano representa una oportunidad de crecimiento competitivo para ambos jugadores. En el caso de Jones, su perfil como defensor sólido y disciplinado encaja en el fútbol físico y táctico del este europeo. Por su parte, Herbert aportará creatividad, visión y llegada desde la segunda línea, características fundamentales para un mediocentro ofensivo moderno.

Panamá sigue ganando espacio en Ucrania

La presencia panameña en la liga ucraniana no es nueva. El delantero Eduardo Guerrero también milita en la máxima categoría, defendiendo los colores del histórico FC Dynamo Kyiv, uno de los clubes más laureados del país.

Este crecimiento sostenido demuestra que la Liga Panameña de Fútbol sigue proyectando futbolistas con nivel competitivo internacional. El salto de Jones y Herbert al Kryvbas confirma que el talento canalero tiene mercado y credibilidad en Europa, especialmente en ligas emergentes que apuestan por juventud y proyección.

Con el Kryvbas peleando en la parte alta de la clasificación, la llegada de los panameños no solo fortalece al equipo, sino que también eleva el prestigio del fútbol panameño en el escenario internacional. Panamá sigue exportando talento, y Europa continúa abriendo sus puertas.

