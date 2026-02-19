Adalberto Carrasquilla | Conoce cuándo juega el panameño y contra qué club en la Liga MX

Los amistosos de la selección de Panamá ante Sudáfrica los podrás disfrutar por TVN, TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ. El viernes 27 de marzo desde las 12:00 md y el martes 31 de marzo desde las 12:30 md.

Panamá/Los Pumas de la UNAM se preparan para un compromiso determinante frente a CF Monterrey, en un choque que promete intensidad, dinámica ofensiva y mucha disputa en el mediocampo dentro de la Liga MX.

El conjunto universitario, donde milita el panameño Adalberto Carrasquilla, buscará imponer condiciones ante uno de los planteles más sólidos del torneo.

El encuentro está programado para el próximo 22 de febrero, una fecha marcada en rojo para la afición auriazul, que espera ver a su equipo consolidar el buen momento reciente y frenar a un rival que históricamente le ha generado dificultades en los enfrentamientos directos.

Comparativa del torneo

En lo que va de la temporada, Pumas suma 12 goles, superando los 10 tantos de Monterrey. No obstante, Rayados lidera en producción ofensiva con 89 disparos, frente a los 62 remates del equipo universitario.

En asistencias, los capitalinos registran 9, por encima de las 7 de Monterrey, lo que evidencia un juego colectivo eficiente en el último tercio. En el aspecto disciplinario, Pumas acumula 70 faltas, mientras que el cuadro regiomontano contabiliza 64. En fueras de juego, la UNAM presenta 11, por 7 del conjunto visitante.

Antecedentes recientes

El historial inmediato favorece a Monterrey. En los últimos cinco enfrentamientos, los regiomontanos han logrado tres victorias y dos empates. Resultados como el 3-1 y el 5-3 en territorio universitario reflejan partidos abiertos y con alto volumen de goles.

Momento actual de Pumas

Los dirigidos por la UNAM llegan con confianza tras sumar tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Vencieron 3-2 a Puebla, 1-0 a San Diego FC en la Concacaf Champions League y 4-0 a Santos Laguna. Además, empataron 2-2 ante Atlas, mostrando carácter competitivo.

Carrasquilla, pieza clave

El panameño Adalberto Carrasquilla mantiene regularidad en la temporada 2025-2026. Según Flashscore, registra un rating de 6.8 en Liga MX, mientras que en la Concacaf Champions League eleva su promedio a 7.2, confirmando su importancia en escenarios internacionales.

Su visión de juego, capacidad de recuperación y distribución serán determinantes para equilibrar el mediocampo ante un Monterrey que suele dominar la posesión y generar volumen ofensivo.

El 22 de febrero, Pumas tendrá una nueva oportunidad de cambiar la historia reciente ante Rayados, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones dentro del campeonato.

