Panamá/El Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), ubicado en Burunga, distrito de Arraiján, avanza a pasos firmes y está a punto de convertirse en una de las obras más importantes en la historia del fútbol panameño.

Con un 98% de avance en su infraestructura, el proyecto ya comienza a mostrar resultados concretos con la entrega de sus primeras dos canchas de grama natural.

El director de desarrollo de la FPF, Matthew De Roche, destacó durante una inspección reciente que ya se están ultimando detalles para la entrega formal de los terrenos de juego.

“Nos encontramos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol ubicado en Burunga, Arraiján. Estamos realizando una inspección con los cuerpos técnicos de lo que va a ser la entrega de las primeras dos canchas de grama natural”, señaló.

Por su parte, el secretario general de la FPF, Miguel Zúñiga, calificó el momento como histórico para el balompié nacional.

“Estamos muy contentos de estar hoy aquí en el Centro de Alto Rendimiento. Es un acontecimiento muy importante e histórico para el fútbol nacional. Esta fue una visión que tuvo la Federación desde hace más de seis años, bajo el liderazgo de Manuel Arias y el actual Comité Ejecutivo, y con el respaldo del programa FIFA Forward, hemos podido concretar esta primera etapa que incluye nuestras dos canchas y el edificio de cancheros”, expresó.

El coordinador del proyecto, Efraín Rodríguez, detalló que la infraestructura general presenta un 98% de avance, mientras que las canchas ya están al 100%.

“Solo faltan detalles de pintura y señalización. Ya iniciamos parte de la edificación del complejo, que esperamos concluir a mediados de este año”, explicó.

Desde el área deportiva, la entrenadora de la Selección Mayor Femenina de Panamá, Toña Is, no ocultó su entusiasmo.

“Está increíble, los campos están súper bonitos. Solo tengo palabras de felicitación para la Federación porque se ha hecho un trabajo increíble aquí”, manifestó.

El seleccionador nacional masculino, Thomas Christiansen, subrayó la importancia estratégica del proyecto.

“Tener algo propio y con esta calidad es súper importante para la evolución y la mejora. Es un paso necesario para la progresión de una federación que no solo debe pensar en clasificar al Mundial, sino en ir más allá”, afirmó.

Con este Centro de Alto Rendimiento, la FPF fortalece su estructura deportiva, garantiza mejores condiciones para todas las selecciones nacionales y consolida una base sólida para el crecimiento sostenible del fútbol panameño a nivel internacional.