José Fajardo| Delantero panameño golea y se lesiona en partido de la Copa Libertadores 2026

Uruguay/José Fajardo pasó de la alegría a la tristeza en el partido que su equipo, la Universidad Católica de Quito (Ecuador) disputó con el Juventud de Las Piedras (Uruguay) en la primera ronda de la Copa Libertadores 2026.

El delantero panameño marcó dos goles y sufrió una lesión cuando intentó deslizarse sobre el césped del estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, tras anotar su segundo tanto.

Fajardo fue sacado de la cancha en camilla en un juego que se definió en la tanda de penales que perdió la Católica.

- Epica victoria de Juventud -

El Juventud de Las Piedras, ciudad vecina a la capital uruguaya, logró una épica clasificación a segunda fase de la Libertadores bajo una lluvia torrencial que cayó por momentos en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

El equipo uruguayo terminó ganando 4-3 en penales con un gigante Sebastián Sosa, que atajó dos remates desde los doce pasos.

El partido había sido un sube y baja de emociones, con ambos equipos alternándose en el marcador y cuando la Católica celebraba la clasificación, a los 90+2 minutos Patricio Pernicone anotó el tanto de la victoria de Juventud y llevó la definición a los penales.

Fajardo a los seis minutos había adelantado a los ecuatorianos, pero Renzo Sánchez (25'), Federico Barrandeguy de penal (45+2') y Pablo Lago también de penal a los 49 minutos, parecían darle el pase a Juventud.

Sin embargo, el defensa venezolano Jhon Chancellor -autor del gol de la victoria en la ida- descontó de cabeza para la Católica a los 64 minutos y Fajardo nuevamente se hizo presente en el marcador a los 75.

Y cuando parecía que el local lograba el boleto a la segunda fase, Juventud tiró de épica, llegó a los penales y allí consumó la hazaña.

En la segunda fase, el equipo uruguayo jugará contra el Guaraní de Paraguay.

- Los penales, claves -

Otro arquero, Ángel Martínez, también fue clave.

El portero de 23 años fue la gran figura el miércoles en el empate 1-1 que el 2 de Mayo consiguió ante Alianza Lima en la capital peruana.

El debutante equipo guaraní, que había ganado en la ida por 1-0, fue ampliamente superado en el estadio Alejandro Villanueva pero su arquero fue prácticamente inexpugnable.

Ángel Martínez conjuró no menos de siete ocasiones de gol de Alianza Lima, incluido un penal rematado por el extremo ecuatoriano Erick Castillo a pocos minutos del final del primer tiempo que pudo haber cambiado la eliminatoria.

Solo el internacional peruano Luis Advíncula logró vencerlo con un remate desde el borde del área a los 63 minutos.

Pero once minutos más tarde, el 2 de mayo tuvo un penal a su favor y no lo falló, a diferencia de Alianza Lima.

El atacante Wilson Ayala con un violento zurdazo al medio del arco anotó la igualdad y la festejada clasificación del equipo guaraní.

En la segunda fase, el 2 de mayo buscará convertirse en el 'mata peruanos', ya que se cruzará con otro equipo de ese país, el Sporting Cristal.

- Los arqueros, decisivos -

En un duelo de arqueros el martes en San Cristóbal, el Deportivo Táchira eliminó en penales 5-3 a The Strongest.

Con un gol del uruguayo Rodrigo Pollero a los 32 minutos, el Táchira ganó en los noventa minutos 1-0 e igualó la eliminatoria, porque el Tigre boliviano se había impuesto por el mismo marcador siete días antes en La Paz.

"Nuestra clasificación fue justa", consideró el entrenador del once vinotinto, el uruguayo Álvaro Recoba.

Destacó que su equipo "fue al frente y generó oportunidades de gol", transformando en figura al arquero de The Strongest, Luis Banegas, que impidió en al menos cinco ocasiones que el elenco venezolano liquidara la serie.

Banegas "fue el segundo mejor jugador del partido", aseguró el Chino Recoba, para quien la gran figura fue el aquero de su equipo, Jesús Camargo.

En efecto, Camargo fue el héroe del Táchira al atajarle un penal a Víctor Abrego en el minuto 90+8.

De esta manera, impidió la clasificación del Tigre y llevó la serie a la tanda de penales, donde además anotó el quinto y decisivo remate desde los doce pasos para darle la victoria al Táchira.

En la próxima ronda, el Táchira se cruzará con el colombiano Deportes Tolima.