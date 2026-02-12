Felipe Baloy: La leyenda que trasciende del césped al banquillo con sello mundialista

De Rusia 2018 a la pizarra estratégica La figura de Baloy evoca recuerdos imborrables de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Panamá/En una noche histórica para el balompié istmeño, Felipe Baloy ha vuelto a inscribir su nombre con letras de oro en los anales del deporte nacional.

El pasado martes 10 de febrero de 2026, el "Eterno Capitán" completó una gesta sin precedentes al convertirse en el primer panameño en lograr una clasificación a una Copa Mundial de la FIFA tanto en su faceta de jugador como en la de entrenador principal.

Un camino perfecto hacia Catar Bajo la dirección técnica de Baloy, la Selección Sub-17 de Panamá selló su pasaporte hacia la cita mundialista de noviembre en Catar de manera categórica. El escenario no pudo ser más emblemático: el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la marea roja fue testigo de un despliegue de fútbol ofensivo y contundencia que dejó un registro de tres victorias consecutivas.

La campaña en el Premundial de CONCACAF fue, sencillamente, impecable. La novena dirigida por Baloy inició su camino con una goleada de 6-1 sobre Dominica, seguida de un contundente 6-0 ante Anguila. El broche de oro y la confirmación del boleto mundialista llegaron en el cierre del Grupo B, donde Panamá superó 4-1 a Nicaragua, consolidando un liderato invicto y una ofensiva que parece no tener techo.

De Rusia 2018 a la pizarra estratégica La figura de Baloy evoca recuerdos imborrables de la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde representó al país como líder dentro del campo. Hoy, desde el banquillo, su liderazgo ha evolucionado pero mantiene la misma esencia competitiva. "Los chicos se merecen un aplauso por el esfuerzo... esa felicidad que tienen es todo por ellos", expresó un emotivo Baloy tras el pitazo final contra el conjunto nicaragüense.

El estratega destacó que la clave del éxito radicó en la confianza mutua entre el cuerpo técnico y los jugadores desde el "día 1". Para Baloy, el grupo no solo asimiló el sistema táctico, sino que creyó en el trabajo planteado, demostrando madurez y disciplina en cada compromiso del certamen clasificatorio.

El objetivo en Catar: Competir, no solo participar Con la quinta clasificación de Panamá a un Mundial Sub-17 ya en el bolsillo, la mirada de Baloy se fija ahora en la preparación logística y deportiva. El seleccionador fue enfático al señalar que la meta en tierras cataríes es elevar el estándar del fútbol panameño. “Vamos a trabajar para llegar a Catar con toda la disposición de competir y no solamente participar”, sentenció con determinación.

Asimismo, el técnico hizo un llamado directo a la estructura del fútbol local, subrayando la importancia del apoyo de los clubes profesionales para que los jóvenes seleccionados tengan la oportunidad de seguir compitiendo y creciendo en sus respectivos entornos antes de la cita de noviembre. Con este triunfo, el proyecto de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) bajo la tutela de Baloy envía un mensaje claro de renovación y ambición para el futuro del deporte rey en Panamá

Con información de FPF.

