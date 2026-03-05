Trump anuncia que destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem

Según la prensa, Trump habría tomado su decisión tras las audiencias de Noem en el Congreso , durante las cuales se vio en aprietos por la adjudicación de un importante contrato público.

Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 5 de marzo de 2026 la salida de Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional, una de las artífices de la política de expulsiones de inmigrantes del gobierno estadounidense.

Noem, a quien se le encomienda una misión de "emisaria especial" para América Latina, será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin, precisó el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

Según la prensa, Trump habría tomado su decisión tras las audiencias de Noem en el Congreso, durante las cuales se vio en aprietos por la adjudicación de un importante contrato público.

Información en desarrollo