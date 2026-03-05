Presidenta de Venezuela visitará Colombia el 13 de marzo en primer viaje internacional

Trump aplaude el "gran trabajo" de Rodríguez, que dio un vuelco a las maltrechas relaciones con Washington.

Bogotá, Colombia/La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá en Colombia con su homólogo Gustavo Petro el 13 de marzo en su primer viaje internacional como mandataria, dijo a la AFP una fuente de la presidencia colombiana.

Respaldada por Washington, Rodríguez realizará su primera salida de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, antiguo aliado de Petro antes de su captura y arresto por parte de Estados Unidos durante una operación militar el 3 de enero en Caracas.

La reunión será en la parte colombiana de la frontera con Venezuela, cerca de la ciudad de Cúcuta, según la presidencia.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha pactado con Rodríguez el ingreso de empresas estadounidenses para explotar y controlar el petróleo venezolano, en medio de una fuerte presión sobre Caracas.

Trump aplaude el "gran trabajo" de Rodríguez, que dio un vuelco a las maltrechas relaciones con Washington.

Petro, entretanto, ha expresado repetidamente su intención de mediar en una transición democrática en el país vecino, que no tiene prevista fecha para nuevas elecciones.

Antes de la caída de Maduro, delegados de ambos gobiernos de Colombia y Venezuela se reunían asiduamente con este fin, dijo en pasados días a la AFP una fuente de Cancillería.

Los países comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros sacudida por diversos grupos armados, que compiten y se enfrentan por las lucrativas rentas del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.