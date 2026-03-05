David y Victoria Beckham felicitan a Brooklyn por su cumpleaños pese a la ruptura familiar

El cumpleaños número 27 de Brooklyn Beckham estuvo marcado por una mezcla de afecto público y tensiones familiares que han sido tema de conversación durante meses.

A pesar del distanciamiento que mantiene con sus padres, David Beckham y Victoria Beckham decidieron felicitarlo en redes sociales con fotografías de su infancia y mensajes cargados de cariño.

Las publicaciones, compartidas en las cuentas oficiales de ambos, llamaron la atención de seguidores y medios debido al contexto de conflicto familiar y declaraciones públicas que han rodeado a la familia en el último tiempo.

El exfutbolista británico utilizó varias imágenes antiguas de su hijo mayor para recordar momentos de su niñez. En una de las publicaciones, acompañó una fotografía con un mensaje breve pero emotivo: “27 hoy”, agregando un emoji de carita llorando y mencionando a su esposa.

En otra imagen, el exjugador utilizó el apodo familiar de su hijo y escribió: “Feliz cumpleaños, Bust”, seguido de un mensaje directo: “Te quiero”.

Por su parte, Victoria Beckham también se sumó al homenaje digital. La diseñadora compartió una fotografía tomada junto a una piscina, similar a la publicada por su esposo, acompañándola con un mensaje afectuoso dirigido a su hijo mayor: “Feliz cumpleaños Brooklyn, te queremos muchísimo”.

Más tarde, la exintegrante de las Spice Girls publicó una imagen en blanco y negro en la que aparece con Brooklyn cuando era un bebé. En esa historia reiteró su cariño con otra felicitación: “Feliz cumpleaños número 27, Brooklyn, te quiero mucho”, acompañada de varios corazones.

Para muchos seguidores, estas publicaciones fueron interpretadas como un gesto público de acercamiento hacia Brooklyn, con quien la pareja no mantiene contacto cercano desde hace meses.

La distancia entre Brooklyn y sus padres se ha vuelto evidente en diferentes momentos recientes. El joven no participó en la docuserie de su madre, tampoco asistió al 50 cumpleaños de David Beckham, ni estuvo presente en la ceremonia en la que su padre recibió un reconocimiento en Windsor.

Estas ausencias reforzaron las especulaciones sobre una fractura dentro de la familia Beckham, una de las más mediáticas del mundo del entretenimiento y el deporte.

La situación se intensificó a principios de año, cuando Brooklyn publicó un extenso comunicado en redes sociales donde habló abiertamente sobre su relación con sus padres.

En ese mensaje, el joven afirmó que durante mucho tiempo había optado por mantenerse en silencio sobre los conflictos familiares.

“Mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin más opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió.

Brooklyn también dejó clara su postura respecto a la posibilidad de reconciliación con su familia.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, enfatizó.

El conflicto, según su relato, se agravó por las tensiones relacionadas con su matrimonio con Nicola Peltz Beckham, a quien sus padres habrían intentado afectar públicamente.

Entre las acusaciones, mencionó presiones para firmar documentos relacionados con los derechos sobre su nombre antes de la boda, así como situaciones incómodas durante la celebración.

Uno de los aspectos más sensibles de su declaración fue la crítica al manejo mediático de la familia.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado lo que se dice en la prensa sobre nuestra familia”, aseguró.

El hijo mayor de los Beckham también afirmó que desde pequeño ha vivido rodeado de exposición pública.

“Las publicaciones en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones poco genuinas han sido una constante desde que nací”, explicó.

Incluso fue más allá al señalar que, según su experiencia, se habrían difundido versiones distorsionadas de la realidad.

“He visto con mis propios ojos hasta dónde pueden llegar para colocar mentiras en los medios, en su mayoría a costa de personas inocentes, para mantener su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, añadió.

Actualmente, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz viven en Estados Unidos y han optado por mantener cierta distancia de la exposición mediática relacionada con la familia del joven.

En su mensaje, Brooklyn explicó que su prioridad es construir una vida tranquila junto a su esposa.

“Mi esposa y yo solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, expresó.

Además, compartió cómo se siente con la decisión que ha tomado.

“Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”, afirmó.

Hasta el momento, Brooklyn Beckham no ha respondido públicamente a los mensajes de cumpleaños publicados por sus padres.

Mientras tanto, sus hermanos Romeo y Cruz Beckham tampoco realizaron publicaciones relacionadas con la celebración.

El episodio vuelve a poner en el centro de atención a una de las familias más famosas del mundo, cuya vida privada continúa siendo seguida por millones de personas en redes sociales.