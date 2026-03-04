Nuevo planeta descubierto por astrónomos españoles: HD 176986 d, la supertierra a 91 años luz

Este hallazgo se suma a la lista de planetas cercanos a la Tierra que podrían ser clave para futuras investigaciones sobre habitabilidad y formación planetaria , consolidando a HD 176986 como un sistema de especial interés para astrónomos de todo el mundo

Un equipo internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) anunció recientemente el descubrimiento de un nuevo planeta tipo supertierra, HD 176986 d, que orbita la estrella HD 176986, situada a 91 años luz de la Tierra. Este hallazgo, publicado en Astronomy and Astrophysics, amplía a tres el número de planetas conocidos en este sistema y destaca la importancia de la observación prolongada y la tecnología de alta precisión en la detección de mundos lejanos.

HD 176986 d tiene una masa inferior a siete veces la de la Tierra y completa su órbita cada 61,4 días, lo que lo coloca en una categoría de órbita relativamente larga para su tamaño. La estrella anfitriona es una enana naranja de tipo K, ligeramente más pequeña que el Sol, que ya contaba con dos planetas descubiertos en 2018: HD 176986 b y HD 176986 c, con períodos de 6,5 y 16,8 días, respectivamente.

Según el IAC, este nuevo hallazgo es significativo porque solo se conocen alrededor de una docena de planetas con períodos orbitales superiores a 50 días y masas inferiores a siete veces la terrestre, convirtiendo a HD 176986 d en un caso excepcional.

El descubrimiento se logró gracias a más de 350 noches de observación, utilizando principalmente la técnica de velocidad radial. Esta metodología permite detectar planetas a partir de las variaciones minúsculas en el movimiento de la estrella provocadas por la gravedad de los cuerpos orbitantes.

Nicola Nari, estudiante de doctorado y coautor del estudio, explicó: “Seguimos observando la estrella durante años con instrumentos de última generación, y fue muy gratificante cuando, al reunir todas las observaciones, apareció la señal del tercer planeta”.

Para garantizar la fiabilidad de los datos, se empleó la herramienta YARARA, desarrollada por la Universidad de Oxford, que filtra el ruido estelar y mejora la precisión en la detección de señales débiles. Además, participaron investigadores de la Universidad de Ginebra, reforzando la colaboración internacional del proyecto.

Detectar planetas pequeños y lejanos es un reto debido a que generan señales extremadamente débiles. Los investigadores destacan que campañas de observación prolongadas y análisis exhaustivos son esenciales para confirmar la existencia de estos mundos.

El investigador Alejandro Suárez Mascareño, del IAC y responsable del descubrimiento de los dos planetas anteriores en 2018, recordó: “Este hallazgo confirma que la paciencia científica y el monitoreo constante son fundamentales para detectar planetas que podrían pasar desapercibidos con observaciones más cortas”.

HD 176986 d se clasifica como supertierra, un tipo de planeta más masivo que la Tierra pero considerablemente más pequeño que los gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno. Su órbita relativamente larga lo convierte en un caso raro y valioso para estudios sobre la formación de sistemas planetarios y la búsqueda de mundos potencialmente habitables.

El descubrimiento refuerza el valor de la tecnología de alta precisión y la colaboración internacional en la astronomía moderna. Los investigadores destacan que el hallazgo de HD 176986 d podría abrir la puerta a la identificación de otros planetas de tamaño similar en sistemas estelares cercanos, ampliando nuestro entendimiento del universo y los tipos de planetas que existen fuera del sistema solar.

El anuncio de HD 176986 d pone de manifiesto la capacidad de la ciencia para descubrir mundos desconocidos incluso a grandes distancias y demuestra cómo la combinación de paciencia, tecnología avanzada y cooperación internacional permite avanzar en la exploración del cosmos. Como señaló Nicola Nari: “Cada señal que detectamos es un pequeño paso hacia comprender mejor nuestro universo y la diversidad de planetas que lo habitan”.

