Rutilio Villarreal renuncia al cargo de director del Idaan

Villarreal deja la dirección del Idaan en medio de una crisis en el suministro de agua potable en la península de Azuero.

Ciudad de Panamá/Rutilio Villarreal renunció a la dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) este miércoles, confirman fuentes oficiales. Se conoció que el presidente de la República, José Raúl Mulino, dará mayor información este jueves en su conferencia de prensa semanal.

Rutilio Villarreal deja la dirección del Idaan en medio de una crisis en el suministro de agua potable en la península de Azuero, y donde residentes de las provincias de Herrera y Los Santos no pueden consumir agua potable desde mediados de 2025.

Se suma a esto las constantes quejas por falta de suministros y fugas de agua potable a lo largo del país.

La renuncia de Rutilio Villarreal un día después que presentara su renuncia Ana Fábrega como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Otras renuncias que se han dado en la última semana son las de Francisco Ameglio, como viceministro de Desarrollo Agropecuario, y José Pablo Ramos, como gerente de la Cadena de Frío.