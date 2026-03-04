El Pleno de la Asamblea ratifica a Nicolás Brea como director de la Autoridad de Tránsito

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 55 votos unánimes, la ratificación de Nicolás Brea como nuevo director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

En la actualidad, Simón Henríquez es el director encargado de esta institución.

Más temprano, con nueve votos a favor, la Comisión de Credenciales aprobó recomendar al Pleno su ratificación. En esa sesión, la decisión se dio de forma unánime, en una sesión marcada por preguntas sobre su trayectoria y por el recuerdo de las investigaciones relacionadas con los pagos de compensaciones a los llamados “diablos rojos” durante el proceso de modernización del transporte público.

Los cuestionamientos en la Comisión

Brea, quien trabajó en la institución entre 2009 y 2014 como asesor, secretario general y en ocasiones director encargado, defendió su participación en aquel proceso y recordó que las investigaciones concluyeron sin hallazgos en su contra.

“El proceso penal inició, inclusive inició por denuncia presentada de nosotros mismos cuando estábamos en gobierno, pero tomó un giro inesperado y fuimos involucrados todos los que estábamos en la institución que teníamos que ver con el proceso, desde la persona que recibía la documentación en ventanilla, la clisaba y la pasaba al tramitante, como el tramitante, el mensajero interno, tesorería, todos los departamentos fuimos imputados, todos. Y yo decía, no puede ser que usted me diga a mí que yo soy el creador de ese proceso, que lo hicimos mal, que lo hicimos bien”, expresó ante los diputados.

El hoy aspirante a director sostuvo que asumió personalmente su defensa y que lo hizo pensando también en otros funcionarios.

“Yo mismo me defendí, pero mi defensa no fue para mí, mi defensa fue para todo el proceso y además me daba dolor ver a esos funcionarios que ganaban 500 dólares, 600 dólares subiendo y bajando escaleras, al ver a los transportistas de 80, 90 años detenidos”, manifestó.

Insistió en que las investigaciones despejaron cualquier duda sobre pagos irregulares. “Al final, gracias a Dios, venció la verdad y se determinó que hubo cero pago doble, se determinó que las cosas se hicieron bien”, afirmó.

Durante la sesión también se registraron intercambios entre los diputados Augusto Palacio y Benicio Robinson hijo por cuestiones de orden, en medio del debate sobre la recomendación.

Con información de Meredith Serracín.