Estación del Metro en Albrook iniciará operaciones a las 10:00 a.m. este domingo 8 de marzo por trabajos de integración

Ciudad de Panamá/La Estación Albrook iniciará operaciones a las 10:00 a.m. este domingo 8 de marzo, debido a trabajos constructivos vinculados a la futura conexión entre la Línea 1 y la Línea 3 del Metro de Panamá.

De 7:00 a.m. a 10:00 a.m., la Línea 1 operará en ambos sentidos únicamente entre Villa Zaita y 5 de Mayo. Los usuarios que requieran movilizarse durante este horario deberán considerar este ajuste en su recorrido.

En ese mismo periodo, la estación Albrook y la pasarela peatonal hacia la Gran Terminal de Transporte estarán temporalmente fuera de servicio. Esta disposición aplica exclusivamente para el rango horario mencionado.

Los trabajos constructivos contemplan la instalación de un nuevo techo como parte del proceso de integración del sistema. La intervención busca mejorar la seguridad, funcionalidad y comodidad para los usuarios de la estación.

Una vez finalizadas las labores programadas para la mañana del 8 de marzo, la Estación Albrook retomará su horario habitual y la pasarela peatonal volverá a estar disponible para el flujo normal de pasajeros entre el Metro y la terminal terrestre.