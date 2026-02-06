Línea 3 del Metro: Conozca cómo será el traslado de vigas hacia Albrook

El operativo logístico, que arranca la noche de este viernes, impactará la circulación en el Corredor Norte y la Vía Centenario.

El sistema de transporte masivo de la capital entra en una fase crucial. A partir de la noche de este viernes, el Metro de Panamá iniciará el traslado de vigas monorriel destinadas a la futura conexión entre la Línea 1 y la Línea 3, una obra clave para la integración de la red que beneficiará a miles de usuarios de la provincia de Panamá Oeste y la capital.

Las estructuras elevarán el paso de los monorrieles hasta la estación Albrook, específicamente en el área denominada "cola de maniobra", donde se realizarán los trabajos de acople entre ambos sistemas.

Las vigas, piezas fundamentales para la estructura elevada donde maniobrará la Línea 3, tienen dimensiones que exigen un operativo especial:

Peso: 36 toneladas cada una.

Longitud: 12 metros de largo.

Calendario de afectaciones viales

El operativo se ha dividido en dos periodos estratégicos para intentar mitigar el impacto en el tráfico pesado de la ciudad:

6 de febrero al 18 de febrero: Los traslados serán estrictamente nocturnos (9:00 p.m. a 4:00 a.m.). 19 de febrero al 6 de marzo: Los trabajos se intensifican en doble turno: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Ruta del operativo: Las vigas recorrerán la autopista Arraiján–La Chorrera, subirán por la Vía Centenario y finalizarán su trayecto en el Corredor Norte hasta llegar a Albrook.

Las autoridades solicitan a los conductores que transitan por la zona de descarga en Albrook:

Reducir la velocidad al avistar la señalización temporal.

Utilizar rutas alternas si viaja en horarios diurnos durante la segunda fase.

Mantener la paciencia ante las maniobras de descarga y montaje que se realizarán a pie de vía.

Con información de María De Gracia