Las monarquías del Golfo mantendrán una videoconferencia este domingo para discutir respuesta a Irán

"Será una reunión en línea de los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo [Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Catar y Baréin], debido al cierre de los aeropuertos", dijo el diplomático, que pidió el anonimato.

Riad, Arabia Saudita/Los países del Golfo mantendrán este domingo en la noche una reunión por videoconferencia para debatir una "respuesta unificada" al segundo día de ataques de Irán en represalia por la ofensiva israelo-estadounidense, dijo un diplomático de la región a la AFP.

"Será una reunión en línea de los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo [Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Catar y Baréin], debido al cierre de los aeropuertos", dijo el diplomático, que pidió el anonimato.

Las conversaciones se centrarán en "los ataques iraníes contra los Estados del Golfo y la coordinación con miras a una respuesta unificada", precisó. Otro diplomático del Golfo confirmó esta información.

En tanto, un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos, envió un mensaje a Irán: "Su guerra no es con sus vecinos". "La agresión iraní contra los Estados del Golfo fue un error de cálculo y ha aislado a Irán en un momento crítico", añadió la fuente.

A su vez, el ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita anunció este domingo que convocó al embajador de Irán para que ofrezca explicaciones por ataques iraníes en territorio saudita.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores convoca al embajador de Irán ante el Reino en reacción a los descarados ataques de Irán que han tenido como objetivo al Reino y a varios países hermanos", indica el comunicado.