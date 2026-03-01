Dos barcos atacados en el estrecho de Ormuz, en las puertas del Golfo

Este estrecho es un punto de paso clave para el comercio mundial del petróleo. Por ahí transita un cuarto del crudo mundial y una quinta parte del gas natural licuado.

Mascate, Omán/Dos barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, informaron agencias de seguridad marítimas este domingo, en el segundo día de bombardeos iraníes en el Golfo en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Un barco fue alcanzado frente a la costa de Omán, indicó la agencia de seguridad marítima británica UKMTO. Otro fue golpeado frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, afirmaron la UKMTO y la compañía privada de seguridad marítima Vanguard Tech.

El domingo, la televisión estatal iraní anunció que un petrolero estaba "naufragando" tras haber sido atacado cuando pasaba "ilegalmente" por el estrecho de Ormuz, pero no aportó más precisiones al respecto.

En las imágenes difundidas por televisión, se veía una espesa humareda negra emanando del petrolero, en llamas.

El sábado, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que esa vía estaba cerrada "de facto" a la navegación, y que era peligroso utilizarla a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.

La Fuerza Naval de la UE afirmó por su parte que los Guardianes de la Revolución habían avisado por mensaje radiado a los navíos de que el tránsito por el estrecho de Ormuz "no está autorizado".