Dos muertos y 14 heridos en tiroteo en ciudad estadounidense de Austin

El tirador, que no fue identificado, también murió, reportó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.

El tiroteo se dio en un bar en Austin
El tiroteo se dio en un bar en Austin / AFP
AFP - Agencia
01 de marzo 2026 - 11:04

Texas, Estados Unidos/Un tiroteo ocurrido durante la noche en un bar de Austin, capital de Texas, podría ser un "acto de terrorismo", dijo el FBI el domingo, sobre el ataque que dejó dos personas y el agresor muertos, además de 14 heridos.

"Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI Alex Doran.

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", dijo Doran a periodistas.

Temas relacionados

Estados Unidos muerto heridos tiroteo
Si te lo perdiste
Lo último
stats