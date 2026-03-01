Dos muertos y 14 heridos en tiroteo en ciudad estadounidense de Austin

El tirador, que no fue identificado, también murió, reportó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.

Texas, Estados Unidos/Un tiroteo ocurrido durante la noche en un bar de Austin, capital de Texas, podría ser un "acto de terrorismo", dijo el FBI el domingo, sobre el ataque que dejó dos personas y el agresor muertos, además de 14 heridos.

"Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI Alex Doran.

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", dijo Doran a periodistas.